موتورولا تطيل مدة التحديثات في هواتفها الذكية

أعلنت شركة موتورولا إطالة مدة توفير التحديثات لأجهزتها، إذ تعد الشركة الآن بتقديم تحديثات تصل إلى 5 سنوات بعد أن كانت تتيحها في السابق لمدة قدرها 3 سنوات فقط.

وكانت الشركة قد أطلقت هاتف Edge 50 Neo في أغسطس الماضي، وهو آخر الأجهزة الذي سيُطبق عليها سياسة التحديثات القديمة.

ووعدت الشركة بتقديم 5 سنوات من التحديثات لهواتفها الجديدة، بدايةً من هواتف Moto G75 و ThinkPhone 25.

ومع أن الفجوة ما زالت موجودة بين موتورولا وشركات أخرى مثل جوجل وسامسونج فيما يتعلق بمدة توفير التحديثات، لكن هذه الخطوة تشكّل تطورًا كبيرًا مقارنةً بسياسة التحديثات السابقة.

ومن الجدير بالذكر أن هاتف Motorola Razr 50 Ultra، الذي يُعد أحد أغلى هواتف الشركة، سيحصل على 3 سنوات فقط من تحديثات أندرويد، في حين ستصل مدة التحديثات في هاتف Moto G75 الجديد من الفئة المتوسطة إلى 5 سنوات كاملة استنادًا إلى السياسة الجديدة للشركة التي لن تشمل الأجهزة المطروحة سابقًا.

وكانت سياسة تحديثات النظام نقطة ضعف لشركة موتورولا، خاصةً فيما يتعلق بالهواتف الرائدة، لكن الشركة قررت معالجة المشكلة في النهاية، وإن كانت أيضًا تطلق تحديثاتها بنحو أبطأ من الشركات المنافسة.

وأحدثت شركتا سامسونج وجوجل تحولًا كبيرًا في مجال توفير تحديثات النظام، إذ تعد الشركتان حاليًا بتقديم تحديثات تصل إلى 7 سنوات في الأجهزة الجديدة، مما جعلهما الخيار الأمثل للعديد من المستخدمين الذين يفضلون دعمًا أطول من الشركات لأجهزتهم المحمولة، للاحتفاظ بها لمدة طويلة.