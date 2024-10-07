مراجعة شاملة لهاتف آيفون 16 برو ماكس الجديد

آيفون 16 برو ماكس هو أحدث وأكبر هاتف من آبل والأكثر تطورًا بين هواتف آيفون، يأتي بتصميم جذاب وأنيق ويتوفر بألوان مميزة، كما يعمل بمعالج جديد فائق الأداء، ويدعم مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة كُليًا من آبل (Apple Intelligence) التي ستصل في التحديثات القادمة لنظام التشغيل iOS 18.

حسّنت آبل العديد من الجوانب في هذا الهاتف مقارنةً بالطراز السابق آيفون 15 برو ماكس، وأبرزها: عمر البطارية، وزر التحكم في الكاميرا الجديد، والمعالج، والكاميرات، ويُعدّ هذا الهاتف الخيار الأمثل لعشاق التصوير الفوتوغرافي وتصوير الفيديو، فهو يتضمن نظام كاميرا متطورًا يسمح لك بالتقاط صور عالية الجودة والوضوح، وتسجيل مقاطع فيديو سينمائية.

فإذا كنت تفكر في شراء هاتف آيفون جديد، سيكون هاتف آيفون 16 برو ماكس أفضل اختيار لك، وستساعدك المراجعة التالية التي توضح جميع مواصفات ومزايا هذا الهاتف في اتخاذ القرار النهائي.

التصميم والشاشة:

يأتي هاتف آيفون 16 برو ماكس بتصميم جذاب ولافت للنظر ويوحي بالفخامة، ويأتي في هيكل كبير الحجم، وهو الطراز الأكبر في سلسلة آيفون 16 الجديدة، ويتوفر بأربعة ألوان جميلة من تدرجات التيتانيوم، تشمل: الأبيض والأسود والتيتانيوم الطبيعي، التيتانيوم الصحراوي.

ركزت شركة آبل في إضافة أزرار مادية جديدة إلى الإصدارات الحديثة من آيفون، فقد بدأت بإضافة زر Action إلى هاتفي iPhone 15 Pro و Pro Max العام الماضي، وفي هذا العام أضافت زر التحكم في الكاميرا إلى هواتف آيفون 16 المصمم لمجموعة من المهام المتعلقة بالتصوير؛ إذ يمكنك النقر فوقه برفق لتغيير التركيز في أثناء التصوير، وعند الضغط عليه يمكنك التقاط صورة. ويستجيب هذا الزر أيضًا لإيماءات اللمس، لذا يمكنك أيضًا التمرير إلى الجهة اليسرى وإلى الجهة اليمنى للتكبير والتصغير.

تبلغ أبعاد هذا الهاتف الجديد 163 × 77.6 × 8.3 ملم، ويبلغ وزنه 227 جرامًا، ويضم إطارًا مصنوعًا من التيتانيوم والجهة الأمامية مغطاة بطبقة زجاجية من نوع (Corning-made glass)، والجهة الخلفية مغطاة بطبقة زجاجية من النوع ذاته.

وفيما يتعلق بالشاشة، يضم هاتف آيفون 16 برو ماكس أكبر شاشة في هواتف آيفون جميعها؛ إذ يضم شاشة من نوع (LTPO Super Retina XDR OLED) بقياس قدره 6.9 بوصات، وتمتاز بالحافات النحيفة، وبالدقة العالية التي تبلغ 1320 × 2868 بكسلًا، وبكثافة تبلغ 460 بكسلًا في البوصة الواحدة، ويصل سطوعها إلى 2000 شمعة في المتر المربع، وتدعم خاصية التشغيل الدائم (Always-On display).

الكاميرا:

يضم هاتف آيفون 16 برو ماكس كاميرا خلفية ثلاثية العدسات تتمتع بمواصفات قوية، وتضم العدسة الأساسية مستشعرًا بدقة قدرها 48 ميجابكسل، وأما العدسة الفائقة الاتساع فتأتي بدقة قدرها 48 ميجابكسل، وتأتي العدسة المقربة بدقة قدرها 12 ميجابكسل.

تحتوي العدسة الفائقة الاتساع الجديدة على مستشعر متطور يمكنه التقاط صور بدقة قدرها 48 ميجابكسل فائقة الوضوح بتنسيقي ProRAW و HEIF مع دعم التركيز التلقائي.

وأما العدسة المقرّبة فتدعم التصوير بزاوية تبلغ 120 ملم؛ مما يسمح بالتقاط صور واضحة من مسافة بعيدة، وتدعم التقريب البصري بمعدل قدره 5x والتقريب الرقمي حتى 15x.

وبفضل زر التحكم في الكاميرا الجديد يمكنك الوصول بسرعة إلى الكاميرا لالتقاط صورة أو تسجيل مقطع فيديو، كما يمكنك التمرير بإصبعك فوق الزر لضبط أدوات الكاميرا ويمكنك التبديل بين أوضاع التصوير أو استخدام التكبير الرقمي.

ولتتعرّف طرق استخدام زر التحكم في الكاميرا الجديد في هواتف آيفون 16، يمكنك الاطلاع على مقال: “ما استخدامات زر التحكم في الكاميرا الجديد في هواتف آيفون 16؟“.

وفيما يتعلق بتصوير الفيديو، يمتاز هذا الهاتف بدعمه تصوير الفيديو بدقة تبلغ 4K بمعدل يبلغ 120 إطاراً في الثانية، وبفضل هذه الدقة العالية‏، ينقل هاتف آيفون 16 برو ماكس تجربة تصوير الفيديو إلى مستوى جديد كليًا يجمع بين الوضوح المثالي والدقة الفائقة والسلاسة العالية؛ مما يسمح لك بتسجيل مقاطع فيديو سينمائية يمكن استخدامها للأعمال الاحترافية كالتسويق، وإنشاء المحتوى المميز في مواقع التواصل الاجتماعي. ويمتاز هذا الهاتف أيضًا بوجود أربعة ميكروفونات ذات جودة عالية تعزز نقاء التسجيلات وتقلل مستوى الضوضاء.

المعالج والأداء:

يعمل هاتف آيفون 16 برو ماكس بمعالج Apple A18 Pro الجديد المصنع بتقنية قدرها 3 نانومتر، ويتفوق على معظم المعالجات التي تعمل بها أبرز الهواتف الرائدة المتوفرة في السوق في الوقت الحالي، مثل: معالج Snapdragon 8 Gen 3 الذي يعمل به هاتف سامسونج Galaxy S24 Ultra.

ففي اختبار Geekbench 6، تألق معالج A18 Pro في الاختبار الأحادي النواة، وحصل على 3678 نقطة، وسجّل معالج Snapdragon 8 Gen 3 الخاص بهاتف سامسونج 2193 نقطة، يعني أقل من هاتف آيفون بنسبة قدرها 68%. وفي الاختبار المتعدد النواة، لم يكن الفرق كبيرًا بينهما، فقد سجّل كل من A18 Pro و Snapdragon 8 Gen 3 ما يعادل 8974 نقطة و 7304 نقاط على التوالي، وهذا الفرق تبلغ نسبته 23% تقريبًا.

يمتاز معالج آبل A18 Pro بالسرعة العالية والكفاءة الاستثنائية، ويمكنه تشغيل مزايا الذكاء الاصطناعي والمزايا الأخرى المتطورة الخاصة بتحرير الصور ومقاطع الفيديو، كما يمتاز بالأداء الفائق القوة والسرعة عند اللعب بألعاب الفيديو.

وعند مقارنة هذا المعالج مع المعالج الذي يعمل به هاتف آيفون 15 برو ماكس، تجد أن معالج آبل A18 Pro أسرع بنسبة تبلغ 15% في أداء وحدة المعالجة المركزية، وبنسبة تبلغ 20% في أداء وحدة معالجة الرسومات.

وفيما يتعلق بتجربة اللعب بألعاب الفيديو، أصبحت تكنولوجيا تتبّع الأشعة المسرّعة بواسطة الأجهزة أسرع بمعدل مرتين في A18 Pro‏؛ مما يوفر تجربة ألعاب غامرة ورسومات أكثر سلاسة، وبفضل وضع اللعب الجديد في نظام iOS 18، ستحصل على ثبات مُحسّن في معدلات الإطارات لتستمتع بتجربة لعب متواصلة واستجابة محسّنة عند استخدامك وحدات التحكم اللاسلكية وسماعات AirPods في أثناء اللعب.

يدعم هذا الهاتف نظام الذكاء الاصطناعي الجديد من آبل (Apple Intelligence) الذي يوفر المساعد الصوتي المُحسن سيري الذي أصبح أكثر ذكاءً وفائدة من قبل، كما يوفر هذا النظام مجموعة من المزايا التي تعمل بالذكاء الاصطناعي التوليدي لتحرير الصور وإنشاء رموز تعبيرية مخصصة، والمساعدة في كتابة النصوص وغير ذلك. ويتكامل هذا النظام مع ChatGPT من OpenAI، وهذا يعني أنه إذا طلبت من سيري القيام بشيء لا يمكنه القيام به، فسيستعين تلقائيًا بروبوت ChatGPT.

البطارية والشحن:

يحتوي هاتف آيفون 16 برو ماكس على بطارية تبلغ سعتها 4685 ميلي أمبير في الساعة، ويدعم الشحن السلكي السريع، إذ تصل نسبة الشحن إلى 50% في 30 دقيقة باستخدام شاحن متوافق بقوة تبلغ 25 واطًا، كما يدعم الشحن اللاسلكي (MagSafe) بقدرة تبلغ 15 واطًا، والشحن اللاسلكي (Qi2) بقدرة تبلغ 15 واطًا، والشحن اللاسلكي العكسي بقدرة تبلغ 4.5 واط.

يتمتع هاتف آيفون 16 برو ماكس بأطول عمر بطارية في تاريخ هواتف آيفون؛ إذ يوفر حتى 33 ساعة متواصلة من تشغيل الفيديو، وفقًا للبيانات الرسمية التي نشرتها الشركة، ويعود السبب في ذلك إلى البطارية الكبيرة، ومعالج A18 Pro الذي يتمتع بكفاءة عالية في توفير الطاقة.

ويزيد عمر البطارية في هاتف آيفون 16 برو ماكس بمقدار 4 ساعات مقارنةً بهاتف آيفون 15 برو ماكس الذي يقدّم 29 ساعة من عمر البطارية عند تشغيل الفيديو؛ مما يمثل زيادة بنسبة قدرها 14%.

السعر:

يُباع هاتف آيفون 16 برو ماكس بسعر يبدأ من 1200 دولار.

إليك المواصفات الكاملة لهاتف آيفون 16 برو ماكس الجديد:

iPhone 16 Pro Max المعالج معالج (Apple A18 Pro) الثماني النوى والمُصنع بتقنية تبلغ 3 نانومتر. الشاشة من نوع LTPO Super Retina XDR OLED) بقياس قدره 6.9 بوصات. خيارات مساحة التخزين الداخلية 256 أو 512 جيجابايت، أو واحد تيرابايت. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 8 جيجابايت. الكاميرا الخلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 48 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 12 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 48 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية أحادية العدسة بدقة قدرها 12 ميجابكسل. منفذ السماعات 3.5 ملم لا يدعم. دعم بطاقة microSD لا يدعم. الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات الواي فاي 6e/7، وتقنية البلوتوث 5.3، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). الألوان الأبيض، والأسود والتيتانيوم الطبيعي، والتيتانيوم الصحراوي. نظام التشغيل iOS 18. الوزن 227 جرامًا. السعر يبدأ من 1200 دولار.