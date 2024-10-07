كيف يساعد الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأمن السيبراني؟

يزداد استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بنحو كبير في سوق الأمن السيبراني، ويعود السبب في ذلك إلى عوامل عديدة مثل: زيادة تعقيد التهديدات السيبرانية، وزيادة طلب الكشف عن التهديدات لحظيًا وأتمتة الاستجابات والدفاعات، والاستخدام الواسع النطاق لتقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات.

يؤثر الذكاء الاصطناعي في مجال الأمن السيبراني بطرق مختلفة، وهو قادر على إحداث تغييرات متعددة في هذا المجال من شأنها تحسين أمن البيانات، والاستجابة الفورية للتهديدات السيبرانية المتزايدة.

إليك المزيد من التفاصيل عن دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأمن السيبراني:

أولًا: ما تقنيات الذكاء الاصطناعي المستخدمة في مجال الأمن السيبراني؟

هناك العديد من تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تُستخدم في مجال الأمن السيبراني، وتشمل:

1- التعلم الآلي:

تُعدّ تقنية التعلم الآلي أقوى تقنيات الذكاء الاصطناعي المستخدمة في مجال الأمن السيبراني في الوقت الحالي، وتعتمد هذه التقنية على تدريب الحواسيب على التعلم من البيانات؛ مما يتيح اتخاذ قرارات دون برمجتها مباشرةً، وتُستخدم هذه التقنية في الأمن السيبراني للكشف عن التهديدات الأمنية والتنبؤ بها والاستجابة لها.

2- التعلم العميق (DL):

يشير التعلم العميق إلى نوع من أنواع التعلم الآلي الذي يستخدم الشبكات العصبية لتحليل أنماط البيانات المعقدة، وفي مجال الأمن السيبراني، يعزز التعلم العميق اكتشاف التهديدات من خلال تحديد التهديدات المعقدة، مثل: التهديدات المستمرة المتقدمة (APTs)، بالإضافة إلى المساعدة في اكتشاف الشذوذ في البيانات.

3- أتمتة العمليات الروبوتية (RPA):

أتمتة العمليات الروبوتية (Robotic Process Automation) هي تقنية تهدف إلى أتمتة المهام والعمليات المتكررة باستخدام الروبوتات لمحاكاة الأفعال البشرية، وفي مجال الأمن السيبراني، تُستخدم هذه التقنية لأتمتة مهام الأمان المتكررة، وتسهيل بعض العمليات مثل: إدخال البيانات، والاستجابة للحوادث، وتحليل سجلات الأمان، وتحسين الكفاءة، وهذا يساعد في الحد من مخاطر الخطأ البشري في إدارة مهام الأمان.

4- معالجة اللغة الطبيعية (NLP):

تساعد معالجة اللغة الطبيعية في تحليل النصوص وتطوير أنظمة الاستجابة الآلية، وتستخدم في مجال الأمن السيبراني لمهام مثل: تحليل البيانات للبحث عن التهديدات المحتملة؛ إذ تكشف رسائل التصيد الاحتيالي، وتحلِّل اتصالات المستخدم بحثًا عن أي تهديدات أمنية، وهي ضرورية لتسهيل تحديد هجمات التصيد والتهديدات، كما أنها تساعد في أتمتة الاستجابات للحوادث باستخدام روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والمساعدين الافتراضيين.

ثانيًا: كيف يساعد الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأمن السيبراني؟

عزز الذكاء الاصطناعي بنحو كبير قدرات أنظمة الأمن السيبراني من خلال تمكين آليات دفاعية أكثر تطورًا واستباقية. وقد أدت قدرة أنظمة الذكاء الاصطناعي على التعلم من مجموعات البيانات الكبيرة والتكيف مع التهديدات الجديدة لحظيًا إلى إنشاء بيئة أمنية أكثر ديناميكية ومرونة. فمن خلال التحليل المستمر للأنماط والشذوذ، يمكن للذكاء الاصطناعي تحديد التهديدات المحتملة بدقة وكفاءة أكبر من الطرق التقليدية.

لقد سهلت هذه القفزة التكنولوجية إلى الأمام منع الهجمات الإلكترونية قبل أن تتسبب بأضرار كبيرة، وقد بدأت العديد من شركات الأمن السيبراني باستخدام الذكاء الاصطناعي في الحلول التي تقدمها للعملاء، وأبرز هذه الشركات:

Darktrace: تقدم حلول الأمان المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تستخدم التعلم الآلي للكشف عن التهديدات الإلكترونية والاستجابة لها ووقف الخروقات المحتملة.

تقدم حلول الأمان المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تستخدم التعلم الآلي للكشف عن التهديدات الإلكترونية والاستجابة لها ووقف الخروقات المحتملة. IBM: تُعدّ IBM شركة عالمية رائدة في حلول الأمن السيبراني التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي. وتقدم منصتها برنامج Watson for Cyber ​​Security الذي يمكنه تحليل كميات كبيرة جدًا من البيانات وربطها بالتهديدات المعروفة، مما يساعد المؤسسات في تحديد المخاطر وتخفيفها بسرعة.

تُعدّ IBM شركة عالمية رائدة في حلول الأمن السيبراني التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي. وتقدم منصتها برنامج Watson for Cyber ​​Security الذي يمكنه تحليل كميات كبيرة جدًا من البيانات وربطها بالتهديدات المعروفة، مما يساعد المؤسسات في تحديد المخاطر وتخفيفها بسرعة. Palo Alto: تتخصص Palo Alto في توفير الحلول الأمنية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي التي تتضمن اكتشاف التهديدات والاستجابات الآلية لها، وإدارة الوصول الآمن، كما تستخدم التعلم الآلي لمنع الهجمات السيبرانية عبر البيئات السحابية.

تتخصص Palo Alto في توفير الحلول الأمنية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي التي تتضمن اكتشاف التهديدات والاستجابات الآلية لها، وإدارة الوصول الآمن، كما تستخدم التعلم الآلي لمنع الهجمات السيبرانية عبر البيئات السحابية. Cisco: تقدم Cisco مجموعة من الحلول الأمنية المعززة بالذكاء الاصطناعي للكشف عن التهديدات والاستجابة لها لحظيًا؛ مما يضمن الأمان الشامل عبر البيئات الرقمية المختلفة.

تقدم Cisco مجموعة من الحلول الأمنية المعززة بالذكاء الاصطناعي للكشف عن التهديدات والاستجابة لها لحظيًا؛ مما يضمن الأمان الشامل عبر البيئات الرقمية المختلفة. Fortinet: توفر Fortinet حلولًا أمنية متكاملة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تعزز أمن الشبكات، وتوفر معلومات عن التهديدات لحظيًا، وقدرات استجابة قوية للحماية من الهجمات السيبرانية المعقدة.

تشير هذه الزيادة في اعتماد الذكاء الاصطناعي لتطوير حلول الأمن السيبراني إلى نمو سوق الذكاء الاصطناعي في مجال الأمن السيبراني، مع بحث المؤسسات في جميع أنحاء العالم عن حلول أمنية متقدمة لمعالجة التهديدات السيبرانية المعقدة. ومن المُتوقع أن يشهد هذا السوق توسعًا كبيرًا ومستمرًا في المستقبل، وستكون الشركات التي تَستثمر في الحلول الأمنية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي أكثر قدرة من غيرها على حماية أصولها الرقمية، وضمان استمرارية أعمالها في ظل التهديدات المعقدة التي تظهر باستمرار مع تطور التكنولوجيا.