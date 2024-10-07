قمة مستقبل البلوك تشين 2024.. دبي تستضيف أكبر تجمع عالمي لرواد الابتكار 

تنطلق قمة (مستقبل البلوك تشين 2024) Future Blockchain Summit، التي تُعدّ أضخم حدث متخصص في تقنية البلوك تشين في المنطقة، في دبي هاربر يوم 13 من أكتوبر الجاري وتستمر حتى يوم 16 من أكتوبر، وذلك بمشاركة ما يزيد على 1200 مستثمر و120 جهة عارضة و150 متحدثًا من أكثر من 50 دولة يمثلون رواد منظمة البلوك تشين والعملات المشفرة.

وتُعقد القمة بالتزامن مع فينتك سيرج (Fintech Surge)، المنتدى العالمي البارز لقادة التكنولوجيا المالية، وإكسباند نورث ستار (Expand North Star)، أكبر ملتقى للشركات الناشئة في العالم، إضافةً إلى جيتكس إمباكت (GITEX Impact)، أكبر حدث للاستدامة في المنطقة.

وتشكل القمة منصة لطرح أفكار إبداعية وفتح آفاق تعاون جديدة من أجل رسم ملامح مستقبل تقنية البلوك تشين وتأثيرها في الصناعات العالمية.

دبي حاضنة الابتكار في عالم البلوك تشين:

توفر دبي، التي أصبحت مركزًا عالميًا لتقنية الويب 3، أرضًا خصبة للابتكارات في مجال البلوك تشين بفضل السياسات الحكومية والبيئة التنظيمية الشاملة وتوافر الأصول.

وتأتي قمة مستقبل البلوك تشين تماشيًا مع إستراتيجية دبي للبلوك تشين وإستراتيجية الإمارات للتعاملات الرقمية، وأصبحت منذ انطلاقها في عام 2018 أبرز فعالية في المنطقة، إذ تشمل نشاطاتها الأسواق التقنية في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.

أبرز محاور القمة:

تستضيف القمة نقاشات مهمة حول البلوك تشين والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والواقع الافتراضي والمعزز. وسيتحدث قادة ومبدعون من أوروبا وأمريكا الشمالية عن دور هذه التقنيات المشتركة في تغيير ملامح الصناعات.

كما سيحصل الحضور على معلومات قيّمة عن مجموعة متنوعة من المواضيع، التي تشمل:

الدور المتنامي للرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) في حماية الأصول الرقمية وتغيير نماذج الملكية.

تحويل الأصول التقليدية إلى رموز رقمية، والانتشار الواسع للتمويل اللامركزي، ودورهما في تطوير الأسواق المالية، وفتح الباب لاستثمارات جديدة.

الهويات الرقمية في عصر الويب 3، موضوع حيوي يناقشه برايان روز، مؤسس ومضيف برنامج لندن ريل، ورايدو سار، رئيس الغرفة الإستونية للويب 3. وتعرض هذه الجلسة دور البلوك تشين في توفير الهوية الشخصية السيادية التي تسمح للمستخدمين بالتحكم في بياناتهم الشخصية وحضورهم الرقمي.

الميتافيرس:

يشارك في النقاشات ضمن حلقة عالم الميتافيرس كل من سيباستيان بورجيت، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشؤون العمليات في منصة ذا ساندبوكس، ويات سيو، المؤسس المشارك ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي في مجموعة أنيموكا براندز.

وسيتحدثان عن تأثير البلوك تشين في ألعاب الفيديو والأنظمة الموجهة من المجتمع ودور الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي والمعزز في تطوير تجربة الألعاب في المستقبل، ويتناولان التطوير اللامركزي للألعاب وانتشار الرياضات الإلكترونية بهدف تزويد الحضور بلمحة شاملة عن مستقبل قطاع الألعاب.

كما ستقدم القمة مقارنة شاملة بين الأطر التنظيمية للبلوك تشين في مختلف دول العالم، مع التركيز في أهمية البيئات التجريبية لتشجيع الابتكار.

وتوفر قمة مستقبل البلوك تشين منصة ديناميكية لرواد الأعمال والمستثمرين والمطورين والباحثين، للتواصل مع بعضهم وتبادل الأفكار والرؤى حول مستقبل هذه التقنية الثورية.