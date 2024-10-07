سامسونج تعلن هاتفها الجديد Galaxy A16 5G بتحديثات طويلة الأمد

أعلنت شركة سامسونج رسميًا هاتفها الجديد Galaxy A16 5G، الذي يأتي بتحديثات تدوم حتى 6 سنوات، مما يجعله خيارًا جذابًا للمستخدمين الذين يرغبون في الحصول على تحديثات لمدة طويلة.

واستنادًا إلى الموقع الرسمي للشركة، فإن هاتف Galaxy A16 5G سوف يحصل على تحديثات نظام التشغيل أندرويد وتحديثات الأمان لمدة قدرها 6 سنوات. ويأتي الهاتف بنظام أندرويد 14، مما يعني أنه قد يحصل على التحديثات حتى أندرويد 20 في عام 2030.

يُذكر أن هواتف سامسونج الرائدة التي أُطلقت في عام 2024 ستحصل على التحديثات لمدة قدرها 7 سنوات، وهو ما يوضح توجه الشركة لدعم إطالة أمد التحديثات في كافة أجهزتها.

ويدعم الهاتف معيار IP54 لمقاومة الغبار والماء، وهو لا يوفر مستوى الحماية نفسه المتوفر في الأجهزة الأغلى ثمنًا التي تدعم معايير مثل IP67 أو IP68، لكنها تُعد ميزة مهمة لهاتف من الفئة الاقتصادية.

ومن ناحية التصميم، يتميز هاتف Galaxy A16 5G بسُمك يبلغ 7.9 ملم، ولكنه يفتقر إلى منفذ سماعات الرأس 3.5 ملم. ويأتي الهاتف بشاشة Super AMOLED قياسها 6.7 إنشات بدقة قدرها +Full HD مع معدل تحديث يصل إلى 90 هرتزًا.

ويحتوي الجهاز على بطارية بسعة قدرها 5000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة قدرها 25 واطًا، ومعالج Exynos 1330 أو Dimensity 6300 وفقًا لكل دولة على حدة، وذاكرة عشوائية حجمها 4 جيجابايت وسعة تخزين داخلية قدرها 128 جيجابايت، يمكن زيادتها عبر بطاقات الذاكرة الخارجية microSD حتى 1.5 تيرابايت.

ويحتوي الهاتف على كاميرا خلفية ثلاثية، تضم كاميرا رئيسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وكاميرا واسعة المجال بدقة قدرها 5 ميجابكسل، وكاميرا ماكرو للتصوير من قرب بدقة قدرها 2 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة قدرها 13 ميجابكسل داخل ثقب في الشاشة تطلق عليه الشركة اسم Infinity-U.

ويتوفر الهاتف بعدة ألوان، منها الأسود والأزرق والرمادي والذهبي والأخضر.

وستطرح سامسونج هاتف Galaxy A16 5G في الأسواق الأوروبية بسعر يبدأ من 250 يورو، لكن من المقرر أن يتوفر في أسواقٍ أخرى بسعر أقل.