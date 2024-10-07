سامسونج تضيف تطبيق اللياقة البدنية Technogym إلى أجهزة التلفاز الجديدة

أعلنت شركة سامسونج إضافة تطبيق اللياقة البدنية Technogym إلى أجهزة التلفاز الجديدة لعام 2024 التي تضم منصة +Samsung Daily.

ويتيح هذا التطبيق للمستخدمين ممارسة التمارين الرياضية المنزلية، وتتبع اللياقة البدنية مباشرةً عبر أجهزة تلفاز سامسونج.

ومن خلال الشراكة مع Technogym، الرائدة عالميًا في مجال معدات اللياقة، تقدم سامسونج تطبيقًا يوفر أكثر من 130 جلسة تدريبية لمساعدة المستخدمين على تحقيق أهدافهم الصحية.

ويحتوي التطبيق على تمارين لتحسين اللياقة وبناء الكتلة العضلية وتعزيز الصحة العامة وتمارين إنقاص وزن الجسم وتمارين تعزيز صحة القلب (الكارديو) وغير ذلك.

ويمكن للمستخدمين أيضًا تحميل التطبيق على هواتفهم الذكية من سامسونج أو الشركات الأخرى، لربط تمارين التلفاز بالهاتف، ومتابعة سجل التمارين عبر الأجهزة. وتتوفر بعض التدريبات مجانًا، ويمكن شراء اشتراكات للحصول على محتوى تدريبي متقدم.

وبمجرد تحميل التطبيق على التلفاز وتسجيل الدخول، يمكن للمستخدمين الاستفادة من تدريبات شخصية مُخصصة تُصمم وفقًا لأهدافهم واحتياجاتهم.

وسيكون التطبيق متاحًا لأجهزة سامسونج الجديدة مثل أجهزة تلفاز UHD من سلسلة DU7000، وأجهزة تلفاز The Frame و OLED و Neo QLED و Neo QLED 8K.

وتَعِد الشركة بتحديث مستمر للتطبيق، وإضافة تدريبات جديدة بانتظام لضمان بقاء المحتوى جذابًا ومتنوعًا.

ومن الجدير بالذكر أن التطبيق سيكون متاحًا ضمن منصة +Samsung Daily، وهي منصة ترفيهية شاملة مدمجة في بعض أجهزة التلفاز الذكية من سامسونج. وتهدف هذه المنصة إلى تحسين تجربة المستخدم من خلال توفير محتوى متنوع من الأخبار والرياضة والترفيه، بالإضافة إلى تطبيقات التدريبات المنزلية والمحتوى التعليمي.

وكانت سامسونج قد أعلنت حديثًا عزمها إدماج بعض مزايا الذكاء الاصطناعي في أجهزة التلفاز الذكية الجديدة، ومنها روبوت الدردشة ChatGPT.