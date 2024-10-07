حاسوب M4 MacBook Pro القادم.. إليك المواصفات والمزايا المُتوقعة

من المُتوقع أن تعقد شركة آبل حدثًا في وقت لاحق من هذا الشهر، وتعلن خلاله إصدارات جديدة من حواسيب ماك، وأجهزة آيباد اللوحية. ومن أبرز هذه الإصدارات حاسوب M4 MacBook Pro الذي من المُتوقع أن يحتوي على عدد من التغييرات المهمة. وبحسب الشائعات، سيكون جهاز MacBook Pro الجديد متاحًا اعتبارًا من الأول من نوفمبر.

إليك أهم المواصفات المُتوقعة في حاسوب M4 MacBook Pro القادم:

1- يعمل بمعالجات M4 و M4 Pro و M4 Max:

ظهر معالج Apple M4 أول مرة في جهاز iPad Pro الذي أطلقته آبل في وقت سابق من هذا العام. ويحتوي هذا المعالج على وحدة معالجة مركزية مكونة من 10 نويات، بدلًا من 8 نويات في M3، كما أنه أسرع بنحو 20% من M3.

بالإضافة إلى معالج M4 الأساسي، ستطلق آبل طرزًا من حاسوب ماك بوك برو تعمل بمعالجات M4 Pro و M4 Max الأكثر تطورًا. ومن المُتوقع أن تأتي هذه المعالجات مع زيادة في عدد النوى مقارنةً بمعالجات M3 Pro و M3 Max.

2- ذاكرة وصول عشوائي بسعة كبيرة:

أشار تقرير سابق من بلومبرغ إلى أن جميع أجهزة ماك بوك برو القادمة التي تعمل بمعالجات M4 ستحتوي على ذاكرة وصول عشوائي بسعة لا تقل عن 16 جيجابايت؛ إذ سيتضمن الطراز الأساسي M4 MacBook Pro ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة تبدأ من 16 جيجابايت، وقابلة للترقية إلى سعة قدرها 32 جيجابايت.

وللمقارنة، يأتي حاسوب ماك بوك برو الذي بعمل بمعالج M3 مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة تبدأ من 8 جيجابايت، قابلة للترقية إلى 16 جيجابايت أو 24 جيجابايت. ويأتي الطراز الذي يعمل بمعالج M3 Pro مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة تبدأ من 18 جيجابايت، وأما الطراز الذي يعمل بمعالج M3 Max فيأتي مع ذاكرة بسعة تبدأ من 36 جيجابايت.

ومع أنه لا توجد معلومات مؤكدة فيما يتعلق بسعة ذاكرة الوصول العشوائي التي ستتوفر في الطرز التي تعمل بمعالج M4 Pro أو M4 Max فمن المُتوقع أن تبدأ سعتها من 24 جيجابايت في الطرز التي تعمل بمعالج M4 Pro وتبدأ من 48 جيجابايت في الطرز التي تعمل بمعالج M4 Max.

3- ثلاثة منافذ من نوع Thunderbolt في جميع الطرز:

وفقًا لواحدة من التسريبات، من المُتوقع أن تحتوي جميع طرز حاسوب M4 MacBook Pro على ثلاثة منافذ من نوع Thunderbolt. وللمقارنة، يحتوي الطراز الأساسي من حاسوب M3 MacBook Pro على منفذين من نوع Thunderbolt فقط، وكلا المنفذين على الجانب الأيسر.

4- اللون الأسود الفلكي سيتوفر في جميع الطرز:

وفقًا للتسريب نفسه من المُتوقع أن يتوفر الطراز الأساسي M4 MacBook Pro باللون الأسود الفلكي (Space Black) وليس الرمادي الفلكي (Space Gray) مثل الطراز الحالي.