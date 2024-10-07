آبل تعتزم إطلاق iPhone SE 4 بمواصفات مستوحاة من هواتفها الرائدة

أفادت تقارير جديدة بأن آبل تعتزم طرح هاتف iPhone SE 4 القادم مع بعض المزايا الجديدة المستلهمة من هواتفها الرائدة التي أطلقتها خلال السنوات الأخيرة.

ووفقًا لموقع 9to5Mac المتخصص في شؤون الشركة الأمريكية، فإن هاتف iPhone SE 4 سيأتي مزودًا بشريحة A18، وهي الشريحة نفسها المستخدمة في إصدارات هواتف آيفون 16 الأساسية الجديدة. ويُعد هذا تحسّنًا كبيرًا مقارنةً بهاتف SE المتاح حاليًا الذي صدر عام 2022، والذي يعمل بشريحة A15.

ويشير التقرير أيضًا إلى أن هاتف SE 4 سيتخلى عن زر Home التقليدي، ليتميز بشاشة قياسها 6.1 إنشات مع نتوء علوي (نوتش) يشبه هاتف آيفون 14، وسيسمح هذا التغيير للهاتف بالاعتماد على تقنية تعرّف الوجه Face ID بدلًا من تقنية تعرّف بصمات الأصابع Touch ID.

وأكد تقرير موقع 9to5Mac أن الهاتف سيحتوي على مستشعر للكاميرا الرئيسية بدقة قدرها 48 ميجابكسل، وهو المستشعر نفسه المستخدم في هواتف آيفون 15، مع إمكانية التكبير البصري حتى مرتين. وأما الكاميرا الأمامية فستكون بدقة قدرها 12 ميجابكسل مثل هواتف آيفون 15، مما يشير إلى تحسينات واضحة مقارنةً بهاتف iPhone SE الحالي.

وبالإضافة إلى ذلك، فمن المتوقع أن يكون iPhone SE 4 أول هاتف من آبل يحتوي على مودم داعم لشبكات الجيل الخامس 5G من تطويرها الخاص بعد استحواذها على قسم المودم في إنتل في عام 2019، وتسعى الشركة إلى اختبار هذا المودم الجديد أولًا عبر هاتف اقتصادي.

ومن المنتظر طرح هاتف iPhone SE 4 بسعر رخيص نسبيًا مقارنةً بهواتف آيفون الأخرى خلال الربع الأول من عام 2025 المقبل.