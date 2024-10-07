آبل تطلق أولى مزايا الذكاء الاصطناعي نهاية أكتوبر

أفادت وكالة بلومبرغ الأمريكية بأن شركة آبل تستعد لإطلاق الدفعة الأولى من مزايا الذكاء الاصطناعي الخاصة بها “Apple Intelligence” نهاية أكتوبر الجاري.

وأضافت الوكالة في تقريرها الأخير أن آبل تعتزم الكشف عن حواسيب ماك الجديدة وجهاز iPad mini مطلع نوفمبر المقبل.

وكانت آبل قد أعلنت الشهر الماضي أن مزايا Apple Intelligence ستكون متاحة في أكتوبر كجزء من التحديثات الفرعية لنظامي iOS 18 وiPadOS 18.

ووفقًا للوكالة، ستُطلق تلك المزايا المنتظرة لمالكي هواتف آيفون وأجهزة آيباد وحواسيب ماك المتوافقة يوم الثامن والعشرين من أكتوبر الجاري.

ومع ذلك، لن تكون كافة مزايا الذكاء الاصطناعي من آبل متاحة مع تحديث iOS 18.1، إذ ستُضاف مزايا مثل إدماج ChatGPT وميزة توليد الرموز التعبيرية Genmoji في تحديث iOS 18.2، وتخطط آبل أيضًا لترقية Siri في تحديث iOS 18.4 المتوقع صدوره في مارس 2025، ليشمل تحسينات مثل التحكم في التطبيقات وقدرات الوصول إلى المزيد من المعلومات الشخصية.

وتعتزم آبل إطلاق هذه المزايا تدريجيًا لتفادي أي ضغوط على خوادمها، وستتوفر في هواتف آيفون 16 وآيفون 15 برو، وأجهزة آيباد وحواسيب ماك بشريحة M1 فما أحدث.

وفيما يتعلق بالأجهزة الجديدة، أفادت الوكالة بأن آبل ستكشف مطلع نوفمبر المقبل عن الإصدارات الجديدة من أجهزة ماك بوك برو وماك ميني بمعالجات M4 المُحدّثة، لتكون متاحة للشراء حول العالم بحلول نهاية العام، وبذلك تكون الشركة قد حدّثت معظم منتجاتها المتاحة للمستهلكين على مدار عام 2024.