آبل تروّج لزر التحكم في الكاميرا في آيفون 16

أصدرت شركة آبل إعلانًا ترويجيًا جديدًا لهواتف آيفون 16 يُسلط الضوء على “زر التحكم في الكاميرا Camera Control“، وذلك خلافًا للإعلانات السابقة التي كانت تركز على مزايا الذكاء الاصطناعي بنحو خاص.

ويستعرض الإعلان قدرات زر التحكم في الكاميرا، ويكشف عن تفاصيل مهمة حول استخدام الزر الجديد.

ويُعد التغيير الأبرز في هواتف آيفون 16 الجديدة هذا العام إضافة زر “التحكم في الكاميرا” المتعدد الوظائف، الذي يتيح الوصول السريع إلى تطبيق الكاميرا، ويدعم بعض الإيماءات للتحكم في إعدادات التطبيق.

ويُظهر الإعلان أن استخدام زر التحكم في الكاميرا يكون مثاليًا عندما يكون الهاتف في الوضع الأفقي، وهذه النقطة أساسية لفهم كيفية الاستفادة الكاملة من الزر، خاصةً أن معظم المستخدمين يلتقطون صورهم في الوضع الرأسي. ومع ذلك، فإن استخدام المزايا المتقدمة في الوضع الأفقي يُسهل الاستفادة من إمكانيات الزر الجديد بنحو كبير.

ومن المتوقع أن تجلب مزايا الذكاء البصري القادمة في تحديث iOS 18.2 تغييرات لاستخدام الزر في الوضع الرأسي أيضًا، ولكن يُفضل استخدام الزر في الوضع الأفقي حاليًا كما هو موضّح في إعلان آبل لتحقيق أفضل تجربة.

ويعتمد الزر على حساس للقوة واللمس لدعم مجموعة من الإيماءات المختلفة لفتح تطبيق الكاميرا والتقاط صورة أو تسجيل الفيديو بنحو سريع يمنع تفويت اللحظة المناسبة.

ويمكن بضغطة خفيفة فتح أدوات التحكم مثل التقريب وقفل التركيز والتعريض، أو الضغط مرتين للوصول إلى خيارات أخرى مثل التعريض أو العمق. وعند السحب، يمكن التنقل بين خيارات التعديل المتاحة، وتغيير بعض المقاييس.