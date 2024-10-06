“SBM” و”KoçSistem” تتعاونان لتعزيز التحول الرقمي في المنطقة

أعلنت الشركة السعودية للحاسبات الإلكترونية (SBM)، المزود الرائد بحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المملكة العربية السعودية، إبرام شراكة إستراتيجية مع شركة (KoçSistem) التركية، بهدف تعزيز التعاون في مجالات الحوسبة السحابية والخدمات المُدارة والاستشارات، وذلك لتلبية المتطلبات المتزايدة للتحول الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويمثل هذا التحالف الإستراتيجي بين (SBM) و(KoçSistem) خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون بين الشركتين، إذ يسعى إلى تحقيق قيمة مضافة للعملاء من خلال توفير مجموعة واسعة من الخدمات والحلول التكنولوجية المتقدمة، التي صُممت خصوصًا لتلبية احتياجاتهم المتنوعة في بيئة الأعمال المتغيرة باستمرار.

دور محوري لشركة (KoçDigital):

ستؤدي شركة (KoçDigital)، المملوكة بالكامل لشركة (KoçSistem)، دورًا حاسمًا في هذه الشراكة من خلال تقديم مجموعة واسعة من الحلول الرقمية المتقدمة، بما يشمل: حلول إنترنت الأشياء الصناعي (Platform360)، والذكاء الاصطناعي في قطاع التصنيع، وإدارة البيانات، وإدارة سلسلة التوريد، التي ستساهم في تحسين كفاءة العمليات وتقليل التكاليف وزيادة الإنتاجية للشركات في المنطقة.

وقد أُقيم حفل توقيع اتفاقية الشراكة الإستراتيجية بين الشركتين في العاصمة السعودية الرياض، ووقّع الاتفاقية كل من محمد علي أكارجا، المدير العام لشركة (KoçSistem)، والمهندس عصام الشيحة، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للحاسبات الإلكترونية (SBM).

Exciting news! #SBM and @KocSistem announce a strategic #partnership to revolutionize tech solutions in Saudi Arabia. Pioneering groundbreaking advancements in emerging technology solutions, setting new standards for #innovation and progress. Read more: https://t.co/09NgIlpWI6 pic.twitter.com/9JISG5WKbE — Saudi Business Machines (SBM) (@SBMsaudi) October 1, 2024

وأكد محمد علي أكارجا، المدير العام لشركة KoçSistem، أن شركته تستمد قوتها من تاريخها العريق الممتد لأكثر من 80 عامًا في القطاع، وأنها تسعى إلى تقديم حلول تكنولوجية متكاملة تلبي احتياجات العملاء في منطقة الشرق الأوسط، التي تشهد حاليًا نموًا متسارعًا في قطاع التكنولوجيا، مدفوعًا باهتمام الشباب، والاستثمارات الحكومية في البنية التحتية، والتحول الرقمي للمؤسسات.

وقال: ‘إننا فخورون بشراكتنا مع شركة (SBM)، لأنها تمثل خطوة مهمة في مسيرة الشركة نحو تعزيز حضورها الإقليمي ونموها، وستساهم في تحقيق هذا النمو من خلال تقديم حلول تكنولوجية مبتكرة مصممة خصوصًا لتلبية احتياجات العملاء في مختلف القطاعات في المنطقة، مع التركيز في استخدام التقنيات المحلية ودعم المبادرات التنموية في كلا البلدين”.

ومن جهته، أكد المهندس عصام الشيحة؛ الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للحاسبات الإلكترونية (SBM)، أهمية هذه الشراكة في دفع عجلة الابتكار التكنولوجي في المملكة العربية السعودية.

وقال: “نحن في (SBM) ملتزمون بتزويد الشركات والمؤسسات في المملكة العربية السعودية بأفضل الحلول التكنولوجية، وتمثل شراكتنا الإستراتيجية مع شركة (KoçSistem) معلمًا رئيسيًا في هذه الرحلة، فهي تسمح لنا بالجمع بين المعرفة الإقليمية العميقة لشركة (KoçSistem) وقدرات (SBM) المتطورة في مجال الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والخدمات المدارة، وسيمكننا هذا التكامل من تقديم حلول مبتكرة تلبي احتياجات عملائنا المتطورة وتدفع بقطاع الأعمال في المملكة إلى آفاق جديدة”.

والجدير بالذكر أن الشركة السعودية للحاسبات الإلكترونية؛ هي المزود الرائد لحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المملكة العربية السعودية، وبصفتها ممثلة لشركة IBM في المملكة منذ عام 1981، تُعدّ الشركة السعودية للحاسبات الإلكترونية أقدم شركة رائدة في مجال التحول الرقمي للمؤسسات في المملكة ومساهمًا رئيسيًا في جهود التحول الرقمي بما يتماشى مع مستهدفات (رؤية المملكة 2030). وتوفر الشركة مجموعة متنوعة من الحلول المتطورة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للمؤسسات بدءًا من الشبكات وحلول الحوسبة السحابية وتقنيات الذكاء الاصطناعي وحتى الأمن السيبراني.

وتجدر الإشارة إلى أن (KoçSistem)، هي شركة تركية تأسست كشركة تابعة لمجموعة (Koç) لتكون متخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات، وعلى مدى ما يقرب من ثمانية عقود، قدمت الشركة حلولاً تكنولوجية مبتكرة تلبي احتياجات الشركات المتطورة. وتستثمر الشركة بشكل كبير في البحث والتطوير لتطوير منتجات وخدمات مبتكرة تلبي احتياجات السوق المتغيرة باستمرار.

وبفضل خبرتها الواسعة وشراكاتها الإستراتيجية القوية واستثماراتها المستمرة في البحث والتطوير، تقدم الشركة أحدث التقنيات لعملائها، وتسعى إلى تحقيق التحول الرقمي للشركات والمؤسسات في المنطقة، مع التركيز في بناء مستقبل مستدام.