“SBM” و”KoçSistem” تتعاونان لتعزيز التحول الرقمي في المنطقة

أعلنت الشركة السعودية للحاسبات الإلكترونية (SBM)، المزود الرائد بحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المملكة العربية السعودية، إبرام شراكة إستراتيجية مع شركة (KoçSistem) التركية، بهدف تعزيز التعاون في مجالات الحوسبة السحابية والخدمات المُدارة والاستشارات، وذلك لتلبية المتطلبات المتزايدة للتحول الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويمثل هذا التحالف الإستراتيجي بين (SBM) و(KoçSistem) خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون بين الشركتين، إذ يسعى إلى تحقيق قيمة مضافة للعملاء من خلال توفير مجموعة واسعة من الخدمات والحلول التكنولوجية المتقدمة، التي صُممت خصوصًا لتلبية احتياجاتهم المتنوعة في بيئة الأعمال المتغيرة باستمرار.

ستؤدي شركة (KoçDigital)، المملوكة بالكامل لشركة (KoçSistem)، دورًا حاسمًا في هذه الشراكة من خلال تقديم مجموعة واسعة من الحلول الرقمية المتقدمة، بما يشمل: حلول إنترنت الأشياء الصناعي (Platform360)، والذكاء الاصطناعي في قطاع التصنيع، وإدارة البيانات، وإدارة سلسلة التوريد، التي ستساهم في تحسين كفاءة العمليات وتقليل التكاليف وزيادة الإنتاجية للشركات في المنطقة.

وقد أُقيم حفل توقيع اتفاقية الشراكة الإستراتيجية بين الشركتين في العاصمة السعودية الرياض، ووقّع الاتفاقية كل من محمد علي أكارجا، المدير العام لشركة (KoçSistem)، والمهندس عصام الشيحة، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للحاسبات الإلكترونية (SBM).

