هل يمكن تحويل النظارات الذكية إلى أدوات للتجسس؟

أطلق طالبان من جامعة هارفارد جرس الإنذار بشأن النظارات الذكية وتهديدها للخصوصية في عصر الذكاء الاصطناعي، إذ تمكنا باستخدام النماذج اللغوية الكبيرة وتقنيات تعرّف الوجوه من تحويل نظارة (Meta Ray Ban 2) الذكية إلى أداة مخيفة قادرة على تحديد هوية أي شخص في ثوانٍ، فبمجرد النظر إلى الشخص يمكن تحديد اسمه وعنوانه ورقم هاتفه، ورقم الضمان الاجتماعي، وغيرها من البيانات الشخصية.

ولكن كيف يمكن تحويل النظارات الذكية إلى أدوات للتجسس هكذا، وما دور الذكاء الاصطناعي، وما مدى خطورة ذلك؟

أثار الطالبان (آنفو نجوين)، و(كين أردايفيو) من جامعة هارفارد – اللذان اشتهرا بمشاريعهما المثيرة للجدل – ضجة جديدة عبر الإنترنت بمشروعهما الأخير الذي يحمل اسم (I-XRAY)، وهو عبارة عن نسخة معدلة من نظارة (Meta Ray Ban 2) الذكية، يمكنها تحديد هوية أي شخص في ثوانٍ.

فقد تمكنا في هذا المشروع من تحويل النظارة إلى أداة للمراقبة والتجسس، من خلال ربطها بمحرك (PimEyes) لتعرف الوجوه، وقد سمح لهما هذا الاقتران بتحديد هوية الأشخاص وتجميع معلومات عنهم من مصادر مختلفة عبر الإنترنت – مثل أداة (FastPeopleSearch) – بمجرد التقاط صور لهم من خلال الكاميرا المدمجة في النظارة.

إذ تحتاج أداة (FastPeopleSearch) إلى اسم الشخص فقط، للعثور على بياناته الشخصية التي تشمل: عنوان السكن، وتاريخ الميلاد، ورقم الهاتف، وحتى الروابط العائلية، وذلك من خلال تحليل السجلات العامة مثل سجلات الناخبين، وسجلات الملكية، وملفات المستخدمين على مواقع التواصل الاجتماعي.

ثم استخدم الطالبان kموذجًا لغويًا كبيرًا، أتاح لهم تجميع هذه المعلومات المتنوعة وتقديمها بطريقة منظمة وسهلة الفهم بسرعة.

وبذلك يمكن للنظارة تحديد هوية الشخص وتقديم معلومات تفصيلية عنه، مثل: اسمه، وعمره، وعنوانه، ورقم هاتفه، ومؤهله التعليمي، ووظيفته، وحتى رقم الضمان الاجتماعي (في بعض الحالات)، وكل ذلك يحدث في غضون ثوانٍ معدودة، دون أن يشعر الشخص المراقب بأي شيء.

وتثير هذه النتائج الكثير من التساؤلات حول مستقبل الخصوصية والأمن، كيفية استخدام التقنيات الجديدة لأغراض ضارة، مثل:

وقد أوضح الطالبان أن النتائج التي توصلوا إليها في مشروع (I-XRAY)، كانت بفضل التقدم الذي نشهده حاليًا في مجال النماذج اللغوية الكبيرة، إذ تتميز هذه النماذج بقدرتها الفائقة على تجميع كميات ضخمة من البيانات من مصادر متنوعة وتحليلها بسرعة، واستنتاج العلاقات بين المصادر عبر الإنترنت، مثل ربط اسم شخص ورد في مقال مع صورة له في منصة تواصل اجتماعي، ثم تحليل هوية الشخص وتفاصيله الشخصية منطقيًا من خلال النص. وبفضل هذه القدرة على الربط المنطقي بين البيانات، أصبحت هذه النماذج أداة قوية للغاية في استخراج المعلومات الشخصية.

وبفضل الجمع بين هذه النماذج اللغوية الكبيرة المتقدمة وتقنيات تعرّف الوجوه والبحث العكسي عنها، أصبح من الممكن استخراج كم ضخم من البيانات الشخصية في وقت قياسي، بدءًا من اسم الشخص وعنوانه ووصولًا إلى سجلاته المالية، وهو ما لم يكن ممكنًا في السابق بالطرق التقليدية وحدها.

فما كان يستغرق في الماضي ساعات أو أيام للبحث يدويًا في قواعد البيانات المختلفة، للعثور على معلومات بناءً على صورة شخص ما فقط، باتت هذه النظارات الذكية تؤديه في غضون ثوانٍ معدودة، مما يوفر كفاءة غير مسبوقة في جمع المعلومات.

Are we ready for a world where our data is exposed at a glance? @CaineArdayfio and I offer an answer to protect yourself here:https://t.co/LhxModhDpk pic.twitter.com/Oo35TxBNtD

— AnhPhu Nguyen (@AnhPhuNguyen1) September 30, 2024