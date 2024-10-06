مزايا ذكاء اصطناعي جديدة في محرك جوجل لتعزيز تجربة البحث

لا يقتصر عمل محرك البحث جوجل على مجرد طرح استفسارات والحصول على إجابات من صفحات الويب، بل يمكنك البحث عبر الإنترنت باستخدام محرك جوجل بطرق متنوعة، عبر مجموعة مختلفة من المنتجات والخدمات التابعة لشركة جوجل، مثل: عدسة جوجل، ومزية دائرة البحث (Circle to Search) وغيرها. وتواصل جوجل تحديث هذه الخدمات وترقيتها، وآخرًا أعلنت الشركة مزايا ذكاء اصطناعي جديدة لتعزيز تجربة البحث عبر الإنترنت، وأبرزها:

1- صفحات نتائج البحث المنظمة بالذكاء الاصطناعي:

يطرح محرك جوجل الآن صفحات نتائج البحث منظمة بالذكاء الاصطناعي تجمع النتائج في فئات منظمة ذات صلة. وتقول جوجل إن هذا الطرح الأولي يركز في الاستعلامات الخاصة بالوصفات والوجبات، فإذا كنت تبحث عن أفكار لأطباق مناسبة لوجبة العشاء على سبيل المثال، ستظهر النتائج منظمة ضمن فئات مختلفة لمجموعة من الوصفات المناسبة لاستعلامك، ويمكنك بسهولة استكشاف المحتوى ووجهات النظر من جميع أنحاء الويب ويشمل ذلك: المقالات ومقاطع الفيديو والمنتديات.

صفحات نتائج البحث المنظمة بالذكاء الاصطناعي متاحة في الوقت الحالي في الولايات المتحدة فقط.

2- إمكانية التفاعل مع عدسة جوجل باستخدام صوتك:

لسنوات، كانت مزية (عدسة جوجل) Google Lens مفيدة للبحث عن الصور التي تلتقطها بهاتفك الذكي. فباستخدام عدسة جوجل يمكنك التقاط صورة لنبات ومعرفة المزيد عنه، أو نسخ نص من صورة باستخدام تقنية تعرّف الحروف الضوئي (OCR) ولصقه في مكان آخر.

الآن، تطرح جوجل تحديثًا لهذه المزية يتيح لك طرح الاستعلامات على عدسة جوجل باستخدام صوتك. وتقول جوجل إنه يمكنك الضغط مطولًا على زر التصوير عند استخدام مزية Lens، ثم طرح أي سؤال تريده. فبدلًا من التقاط صورة ومسحها ضوئيًا، يمكنك توجيه الكاميرا فوق نبات وسؤال جوجل عن نوعه، وكيفية العناية به.

هذه المزية متاحة الآن عالميًا في تطبيق Google لنظامي أندرويد و iOS للاستفسارات المطروحة باللغة الإنجليزية.

3- البحث عبر عدسة جوجل للبحث باستخدام مقاطع الفيديو:

يمكن لمستخدمي Search Labs المسجلين في تجارب «AI Overviews والمزيد»، مشاركة مقطع فيديو مع Lens للبحث عن شيء معين يظهر في الفيديو، وهذه المزية قيد الاختبار حاليًا، لذا قد لا تعمل بنحو مثالي في الوقت الحالي.

مثل البحث بصوتك، يمكنك استخدام هذه المزية من خلال الضغط مطولًا على زر التصوير لتسجيل مقطع فيديو في أثناء طرح سؤال بصوت عالٍ على عدسة جوجل، وسيعالج نموذج الذكاء الاصطناعي من جوجل بعد ذلك كل من الفيديو والسؤال، ويمنحك الإجابة المناسبة، وهذا قد يكون مفيدًا إذا كان لديك سؤال عن شيء ما لا يمكنك وصفه بسهولة، على سبيل المثال: لماذا تومض شاشة الجهاز اللوحي؟ يمكنك تسجيل مقطع فيديو للمشكلة، وطرح السؤال بصوت عالٍ على عدسة جوجل.

4- تسهيل التسوق عبر الإنترنت:

يتعلق التحديث الجديد الآخر لعدسة جوجل في جعل التسوق أسهل من قبل، فعندما تلتقط صورة لمنتج باستخدام Lens، سيعرض هاتفك صفحة نتائج منظمة تتضمن جميع المعلومات المتعلقة بالمنتج الذي تبحث عنه؛ إذ سترى المراجعات، والأسعار من متاجر مختلفة تبيع العنصر الذي تبحث عنه، وروابط للتسوق لهذا العنصر.

ستعمل هذه المزية أيضًا مع Circle to Search؛ إذ يمكنك الضغط مطولًا على زر الصفحة الرئيسية ووضع دائرة حول المنتج الذي تراه على الشاشة لمعرفة المزيد عنه.