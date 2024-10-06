كيفية إعداد مزية اكتشاف انقطاع النفس في أثناء النوم الجديدة في ساعة آبل

أضافت آبل إلى أحدث ساعتها الذكية مزية جديدة كُليًا لمراقبة مؤشرات انقطاع النفس في أثناء النوم، والمساعدة في اكتشاف الإصابة بهذه المشكلة الصحية، فقد يكون من الصعب تشخيص هذه الحال الشائعة بنحو كبير في الوقت الحالي؛ إذ يعاني العديد من الأشخاص أنماط تنفس غير طبيعية في أثناء نومهم، لكن ما تبلغ نسبته 80% منهم لا تُشخّص هذه المشكلة لديهم، وهذا يؤدي إلى الإصابة بمشكلات صحية خطرة في المستقبل.

وللمساعدة في اكتشاف هذه المشكلة وتشخيصها، أضافت آبل مزية اكتشاف انقطاع النفس في أثناء النوم إلى بعض الطرز الحديثة من ساعتها الذكية التي تعمل بنظام التشغيل watchOS 11.

إليك المزيد من التفاصيل عن هذه المزية وكيفية إعدادها في ساعة آبل الذكية:

ما ساعات آبل التي تدعم مزية اكتشاف انقطاع النفس في أثناء النوم؟

تتوفر مزية اكتشاف انقطاع النفس في أثناء النوم في أحدث الطرز من ساعة آبل الذكية وتشمل: Watch Series 9 و Series 10 و Watch Ultra 2. كما تحتاج إلى تحديث نظام التشغيل إلى watchOS 11 لتتمكن من إعداد هذه المزية واستخدامها.

تأتي ساعة Series 10 مع نظام watchOS 11 مثبت سابقًا، لكن إذا كنت تستخدم Series 9 أو Ultra 2 فستحتاج إلى ترقية نظام التشغيل في ساعتك قبل البدء بإعداد المزية الجديدة.

كيفية إعداد مزية اكتشاف انقطاع النفس في أثناء النوم في ساعة آبل:

بعد التحقق من تثبيت نظام التشغيل watchOS 11 في ساعتك الذكية المتوافقة مع المزية الجديدة، يمكنك إعداد المزية باتباع الخطوات التالية:

افتح تطبيق Health في هاتف آيفون المرتبط بالساعة. في الزاوية اليمنى السفلية من شاشة التطبيق انقر فوق (عرض) Browse، ثم اختر (الجهاز التنفسي) Respiratory. مرر إلى الأسفل لتصل إلى (إشعارات انقطاع النفس في أثناء النوم) Sleep Apnea Notification، ثم انقر فوق (إعداد) Set Up. انقر فوق (التالي) Next، وستنتقل إلى شاشة تتضمن أسئلة صحية للتحقق من كونك مؤهل لاستخدام مزية مراقبة صحة النوم. أجب عن السؤالين بنعم أو لا، ثم انقر على (متابعة) Continue. لا توصي آبل باستخدام هذه المزية للأشخاص الذين شُخّصوا بالإصابة بانقطاع النفس في أثناء النوم وكذلك الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا. ستظهر لك بعد ذلك شاشة تشرح بإيجاز كيفية عمل إشعارات انقطاع النفس في أثناء النوم في ساعة آبل. اقرأ هذه المعلومات سريعًا قبل المتابعة. انقر فوق زر (التالي) Next، ثم انقر فوق (تم) Done.

بهذه الطريقة تكون قد أعددت مزية اكتشاف انقطاع النفس في أثناء النوم في ساعة آبل، ولتعمل هذه المزية بنحو صحيح ستحتاج إلى ارتداء ساعة آبل في أثناء النوم لمدة لا تقل عن 10 ليالٍ خلال مدة تبلغ 30 يومًا.

وفي أي وقت تحتاج فيه إلى معرفة أي تفاصيل عن حالتك، ارجع إلى علامة التبويب (عرض) Browse في تطبيق Health في هاتف آيفون، ثم اختر (الجهاز التنفسي) Respiratory. بعد ذلك، مرر إلى الأسفل واختر إما (اضطرابات التنفس) Breathing Disturbances أو (إشعارات انقطاع النفس أثناء النوم) Sleep Apnea Notification للحصول على تفاصيل إضافية عن كليهما.

من المهم معرفة أن هذه ليست أداة تشخيص، فعدم اكتشاف ساعة آبل مشكلة انقطاع النفس في أثناء النوم من بياناتك لا يعني أنك لا تعاني هذه المشكلة. ومن ناحية أخرى، إذا وصلك إشعار من الساعة بوجود مؤشرات تدل على انقطاع النفس في أثناء النوم، لا يعني ذلك بالضرورة أنك تعاني هذه المشكلة، فقط الطبيب المختص يمكنه تشخيص إصابتك بهذه المشكلة.

لذلك، إذا وصلك إشعار يدل على وجود مشكلة انقطاع النفس في أثناء النوم، عليك التحقق من ذلك بزيارة طبيب مختص وإجراء فحص طبي شامل للحصول على التشخيص المناسب. وفي هذا الصدد، تسهل آبل إنشاء تقرير عن وضع النوم بتنسيق PDF يمكنك مشاركته مع الطبيب.