سامسونج تطلق تحديثًا يتسبب بتعطيل بعض هواتف جالاكسي

أدى تحديث جديد لتطبيق التحكم في الأجهزة المنزلية من سامسونج إلى تعطيل بعض هواتف جالاكسي الذكية عن العمل بطريقة مفاجئة.

واشتكي بعض مستخدمي هواتف جالاكسي S10 و Note 10، ومنها إصدارات e و Lite و Plus و 5G، بالإضافة إلى هواتف A90 و M51، من مشكلة حلقة إعادة التشغيل المتكررة (Bootloop)، مما جعل الأجهزة غير قابلة للاستخدام.

وتُعد تلك المشكلة مزعجة للغاية، إذ يعيد الجهاز تشغيل نفسه بنحو متكرر دون التوقف عند شاشة التشغيل، ويدخل الجهاز في حلقة متكررة من الإقلاع ثم العودة إلى نقطة البداية دون الوصول إلى نظام التشغيل.

وأفاد بعض المستخدمين بأن سبب المشكلة يعود إلى تحديث تلقائي لتطبيق “سامسونج سمارت ثينجز Smart Things” للتحكم في أجهزة المنزل الذكية.

وبعد التحقق، أصدرت سامسونج تحديثًا بديلًا لا يؤدي إلى تعطيل هذه الأجهزة القديمة التي صدرت في 2019. ومع ذلك، يُنصح بإيقاف التحديثات التلقائية كتدبير وقائي.

وتفيد تقارير بأن مراكز خدمة سامسونج توفر حلًا لهذه المشكلة دون الحاجة إلى إعادة ضبط المصنع وفقدان البيانات. وقد أكد المستخدمون فاعلية هذا الحل.

وفي حال لم يتوفر الحل، سوف يتعين على المستخدمين إعادة ضبط أجهزتهم على إعدادات المصنع، مما يؤدي إلى فقدان البيانات المخزنة في تلك الأجهزة.

ويأتي هذا الخلل في الوقت الذي سحبت فيه سامسونج تحديثًا آخر حديثًا تسبب بمشكلات في الكاميرا في هاتف جالاكسي S23 ألترا.