سامسونج تضيف مزايا الذكاء الاصطناعي إلى أجهزة التلفاز الذكية

أعلنت شركة سامسونج إضافة مزيد من مزايا الذكاء الاصطناعي إلى أجهزة التلفاز الذكية الخاصة بها، ومنها إدماج روبوت الدردشة الشهير ChatGPT.

وجاء هذا الإعلان خلال مؤتمر سامسونج للمطورين (SDC). ومع أن الشركة لم توفر تفاصيل كثيرة، لكنها قدّمت بعض المعلومات المهمة عن خططها المستقبلية.

وتركز سامسونج في إستراتيجيتها على نشر الذكاء الاصطناعي في كافة أجهزتها، إذ ستعمل على تعزيز قدرات المساعد الشخصي Bixby في أجهزة التلفاز.

وسيشمل تطوير مساعد Bixby تحسين البحث عن المحتوى، وتخصيص الإعدادات بسهولة، وسيتاح للمستخدمين وصف نوع المحتوى الذي يرغبون في مشاهدته، وسيتولى Bixby مهمة إيجاده، بالإضافة إلى إدارة الأجهزة الذكية الأخرى التابعة للشركة.

وأعلنت الشركة أيضًا ميزة جديدة تُدعى Samsung AI Cast، التي تتيح نقل نتائج الذكاء الاصطناعي من هواتف جالاكسي إلى أجهزة تلفاز سامسونج بسهولة.

وستُمكن هذه الميزة المستخدمين من عرض محتوى ناتج عن الذكاء الاصطناعي، مثل النصوص والصور على الشاشة الكبيرة.

ومن المتوقع إدماج ChatGPT في أجهزة تلفاز سامسونج عبر ميزة Samsung AI Cast، حتى يستطيع المستخدمون التفاعل مع ChatGPT عبر هواتفهم ورؤية النتائج على التلفاز.

ولم تحدد سامسونج موعدًا دقيقًا لإطلاق هذه المزايا، لكنها قد تصل خلال الأشهر المقبلة، مما يشير إلى أن الذكاء الاصطناعي سوف يصبح جزءًا من تجربة المستخدم قريبًا في أجهزة التلفاز الذكية من الشركة الكورية ضمن إستراتيجيتها لتوفير تلك المزايا على نطاق واسع.