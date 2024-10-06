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سامسونج تضيف مزايا الذكاء الاصطناعي إلى أجهزة التلفاز الذكية

6 أكتوبر 2024آخر تحديث: 6 أكتوبر 2024
15 أقل من دقيقة

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6 أكتوبر 2024آخر تحديث: 6 أكتوبر 2024
15 أقل من دقيقة
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