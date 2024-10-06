العاشرة تك
سامسونج تضيف مزايا الذكاء الاصطناعي إلى أجهزة التلفاز الذكية
في أخبار اليوم:
- ميتا تضيف مزايا جديدة إلى فيسبوك وماسنجر
- سامسونج تضيف مزايا الذكاء الاصطناعي إلى أجهزة التلفاز الذكية
- جوجل تختبر علامات التوثيق للمواقع الإلكترونية
- سامسونج تؤجل إطلاق واجهة One UI 7 إلى عام 2025
- “HMD” تطلق هاتف “Skyline 5G”.. الذي يمزِج بين التقنية والابتكار
- بيونتيك تطوّر العلاجات واللقاحات بالذكاء الاصطناعي
- سامسونج تطلق تحديثًا يتسبب بتعطيل بعض هواتف جالاكسي
- رئيس ديب مايند يعتقد أن الذكاء الاصطناعي يستطيع علاج كافة الأمراض مستقبلاً