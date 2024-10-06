آبل تتخلى عن خططها لإطلاق خاتم ذكي

أفادت وكالة بلومبرغ الأمريكية في تقرير أخير بأن شركة آبل قررت التخلي عن خطط تطوير خاتم ذكي.

وجاء هذا القرار بعد سنوات من البحث والتطوير الداخلي لمشروع الخاتم الذكي، لكن الشركة اختارت في النهاية عدم المضي قدمًا في هذا المشروع.

وأشارت الوكالة إلى أن السبب وراء هذا القرار المخاوف من أن يؤثر الخاتم الذكي سلبًا في مبيعات ساعاتها الذكية، التي تُعد من أهم المنتجات لدى الشركة، وتحقق نجاحًا كبيرًا في سوق الأجهزة القابلة للارتداء، خاصةً في مجال تتبع اللياقة البدنية.

وترى آبل وفقًا للوكالة أنها لا تحتاج إلى طرح منتج جديد قد تكون مبيعاته على حساب ساعاتها الذكية، التي ما زالت تحافظ على مكانتها الرائدة، وتستحوذ آبل بها على المركز الأول في مبيعات الأجهزة القابلة للارتداء عالميًا.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن سوق الخواتم الذكية ما زال محدودًا نسبيًا، ومن غير الواضح إذا كان هناك طلب كافٍ يُبرر دخول آبل إلى هذا السوق.

ومع أن آبل لم تؤكد تلك الشائعات بنحو رسمي، لكن بلومبرغ تتمتع بمصداقية عالية فيما يخص التسريبات المتعلقة بالشركة.

وتتوفر العديد من الخواتم الذكية في الأسواق حاليًا، ومنها خاتم الشركة الفنلندية Oura وخاتم جالاكسي رينج من سامسونج.

وكانت التقارير الصحفية تشير إلى أن آبل تسعى إلى إطلاق خاتم ذكي مثلما فعلت سامسونج التي كشفت عن خاتمها الذكي جالاكسي رينج مطلع العام الجاري، ثم أتاحته في الأسواق حديثًا.