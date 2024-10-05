“HMD” تطلق هاتف “Skyline 5G” في الشرق الأوسط.. مزيج مثالي بين التقنية والابتكار

أعلنت شركة (هيومان موبايل ديفايسز) HMD، أكبر مصنّع للهواتف الذكية في أوروبا، ومالكة العلامة التجارية نوكيا، إطلاق هاتفها الذكي الجديد (Skyline 5G) في أسواق الشرق الأوسط. ويأتي هذا الإطلاق بعد مدة انتظار طويلة، إذ يمثل الهاتف نقلة نوعية في عالم الهواتف الذكية، وذلك بفضل تصميمه المبتكر ومزاياه المتقدمة.

وقد شهدت شركة (HMD) تحولًا كبيرًا في بداية عام 2024، فبالإضافة إلى تغيير هويتها، أطلقت الشركة إستراتيجية شراكات جديدة طموحة، إذ تعاونت مع علامات تجارية عالمية رائدة لتقديم هواتف ذكية متخصصة.

كما عززت الشركة التزامها بالابتكار من خلال تقديم مبادرات مثل: إمكانية الإصلاح الذاتي للأجهزة، وخاصية الديتوكس الرقمي، ولتعزيز حضورها العالمي، أبرمت الشركة شراكة إستراتيجية مع نادي برشلونة، لتصبح الشريك الرسمي للهواتف الذكية للنادي، مما يفتح آفاقًا جديدة للتسويق والترويج لمنتجاتها.

هاتف (Skyline 5G).. تصميم مستدام مزايا مبتكرة:

صُمم هاتف (Skyline 5G) ليكون صديقًا للبيئة وقابلًا للإصلاح بسهولة، وذلك تماشيًا مع التزام الشركة بالاستدامة. إذ يأتي الهاتف بتصميم من الزجاج مع إطار مصنوع من الألمنيوم المعاد تدويره، ويدعم مقاومة الماء والغبار وفقًا لمعيار IP54.

ويأتي هاتف (Skyline 5G) بشاشة من نوع (P-OLED)، يبلغ مقاسها 6.55 بوصات، وتبلغ دقتها 1080 × 2400 بكسل، وبكثافة قدرها 402 بكسل في البوصة، وتدعم معدل تحديث يبلغ 144 هرتزًا. كما تتمتع الشاشة بدرجة سطوع تصل إلى 1000 شمعة.

ويتميز هذا الهاتف بإمكانيات الكاميرا الاحترافية، إذ يأتي بكاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية: واسعة الزاوية بدقة قدرها 108 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/1.8، وتدعم التثبيت البصري (OIS)، والثانية: فائقة الاتساع بدقة قدرها 13 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/2.5، والثالثة: عدسة مقربة (Telephoto) بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/2.0، وتدعم الكاميرا تصوير الفيديو بدقة تصل إلى 4K مع إمكانية التسجيل المحيطي للصوت.

وتأتي الكاميرا الأمامية بدقة قدرها 50 ميجابكسل ومزودة بتقنية التركيز التلقائي وتتبع العين لضمان التقاط أفضل صور شخصية.

وعند استخدام هاتف (Skyline 5G) لالتقاط الصور لن تحتاج إلى الضغط على زر، أو ضبط مؤقت، إذ يدعم الهاتف تقنية (الإيماءة الشخصية) المدمجة، مما يعني أن كل ما يجب عليك فعله هو النظر إلى الهاتف أثناء عمل إشارة السلام بيدك أو أي إشارة أخرى لتشغيل الكاميرا. ويمكنك أيضًا تسجيل فيديوهات ذاتية بالحركة البطيئة بدقة تبلغ 4k.

ويتميز الهاتف أيضًا بوجود مستشعر لبصمات الأصابع في الجانب الأيمن، وخاصية (تعرّف الوجه) Face Unlock، ودعم شريحتي اتصال (Nano و eSIM)، مع زر قابل للتخصيص في الجهة اليسرى، ويدعم الهاتف شبكات البلوتوث 5.2، والواي فاي 6E، وتقنية الاتصال القريب المدى NFC، كما يتميز بأنه قابل للإصلاح الذاتي مثل هاتف (Nokia G22)، الذي أطلقته الشركة سابقًا.

خاصية الديتوكس الرقمي:

يدعم هاتف (Skyline 5G) خاصية الديتوكس الرقمي، التي تسمح لك بحظر التطبيقات وجهات الاتصال حسب الطلب. كما يمكنك تصميم الديتوكس الرقمي الخاص بك، مما يتيح لك التركيز في الأمور الحياتية المهمة فقط، والاستمتاع بتجربة هاتف ذكي متوازنة كلما احتاجت إلى استراحة من الضوضاء الرقمية.

ويأتي هاتف (Skyline 5G) ببطارية قابلة للاستبدال تبلغ سعتها 4600 ميلّي أمبير/ الساعة، وتعمل حتى 48 ساعة من الاستخدام المتوسط بشحنة واحدة وفقًا لما ذكرته الشركة، ويدعم الهاتف الشحن السريع بقوة قدرها 33 واطًا.

علاوة على ذلك يدعم الهاتف الشحن اللاسلكي بمعيار QI2 بقوة قدرها 15 واطًا، وهو معيار يتيح الشحن اللاسلكي المغناطيسي مثل خاصية MagSafe من آبل، مما يتيح شحنًا لاسلكيًا أسرع وأكثر كفاءة وأقل إنتاجًا للحرارة، ويدعم الهاتف أيضًا الشحن اللاسلكي العكسي.

بالإضافة إلى أنه الأول من نوعه الذي يتميز بقابلية الإصلاح من الجيل الثاني، مما يجعل عملية الإصلاح سهلة ويضمن بقائه صالحاً للاستعمال لمدة طويلة.

التوفر والسعر:

يتوفر هاتف (Skyline 5G) بثلاثة ألوان مميزة، وهي: الأزرق الذي يُعرف باسم (Blue Topaz)، والوردي، والأسود. وهو متاح الآن في المتاجر في الإمارات بسعر يبدأ من 1699 درهمًا إماراتيًا مع عرض الإطلاق الحصري الذي يتضمن حماية للشاشة من التلف لمدة عام كامل.

وتعليقًا على ذلك، قال سانميت سينغ كوتشار، نائب رئيس(HMD) في منطقة آسيا والمحيط الهادي والشرق الأوسط وإفريقيا: “نحن سعداء لإطلاق هاتف سكايلاين في الشرق الأوسط، إذ إننا نؤمن إنه سيسهم في تعزيز التنافسية في سوق الهواتف المحمولة في الشرق الأوسط. فقد صُمم الهاتف بمزايا خاصة بجيل ما بعد الألفية، مثل أحدث المزايا التقنية في عالم الهواتف الذكية، مع إمكانية الإصلاح السهل، ومراعاة الجانب البيئي مما يجعله الخيار الأمثل للمستهلكين الشباب المهتمين بالتكنولوجيا والحفاظ على البيئة في الوقت نفسه”.