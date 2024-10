يوتيوب تُصلح خللًا تقنيًا أزال الحسابات والقنوات بالخطأ

أكدت منصة يوتيوب أنها أصلحت خطأً تقنيًا تسبب بإزالة آلاف الحسابات والقنوات، إذ صُنّفت تلك الحسابات بنحو غير صحيح على أنها تنشر محتوىً احتياليًا أو رسائل غير مرغوب فيها.

وبدأت المشكلة يوم الخميس الماضي، عندما اشتكى مستخدمون عاديون غير منشئي محتوى، ومنهم أصحاب الاشتراكات المأجورة، من فقدانهم الوصول إلى محتوى يوتيوب.

وفي النهاية، أكدّت يوتيوب وجود المشكلة في منشور لها عبر منتدى الدعم الفني، وأعلنت أن الفرق المعنية تعمل على استعادة كافة الحسابات والقنوات التي أُزيلت عن طريق الخطأ، بالإضافة إلى إعادة الوصول إلى الاشتراكات المأجورة مثل بريميوم وميوزيك والتلفاز.

وأوضحت يوتيوب أن الخطأ أثّر أيضًا في قوائم التشغيل، التي لم تُستعَد في بعض الأحيان حتى بعد إعادة الحسابات.

وطالب العديد من المستخدمين في التعليقات بأن تحقق يوتيوب أيضًا في مقاطع الفيديو التي أُزيلت. لكن المنصة قدّمت فقط تطمينات بشأن توفير الإصلاحات للمستخدمين المتضررين.

وقالت يوتيوب: “إذا أُزيلت قناتك عن طريق الخطأ وأُعيدت، فقد تلاحظ فقدان بعض المحتوى، مثل قوائم التشغيل. لا تقلق؛ هذا مجرد تأخير، وسوف يُستعاد كل المحتوى قريبًا”.

وأشار أحد المستخدمين إلى عدم وجود طريقة واضحة لتقديم معارضة لحذف الحسابات والقنوات، كما اشتكى مستخدمون من إزالة بعض منشورات المجتمع في المنصة، وعدم رجوعها.

ولم تشر المنصة إلى سبب هذا الخلل أو مدى انتشاره بين مستخدمي المنصة، خاصةً أصحاب القنوات التي تدر دخلًا ماليًا لأصحابها.

Hi Creators – We're aware of an issue causing some channels to be incorrectly flagged for Spam and removed. Our teams are looking into this and reinstating the channels right now – thanks so much for your patience.

More information: https://t.co/xQ9AFg0woc

— TeamYouTube (@TeamYouTube) October 3, 2024