واتساب تطلق مزايا جديدة للحالات

أعلنت شركة ميتا إدخال تحسينات جديدة على خاصية “الحالة” في تطبيق واتساب بهدف “تسهيل الوصول إلى الأشخاص الأكثر أهمية”، وفقًا للمنصة.

وتشمل التحسينات الجديدة ميزتين رئيسيتين، وهما: “إعجابات الحالة” و”الإشارات الخاصة”، وتتيح الميزة الأولى معرفة من أبدى إعجابه بالحالة بنحو خاص، في حين تتيح الثانية للآخرين مشاركة الحالة مع جمهورهم من خلال الإشارة إليهم بنحو خاص في الحالة للسماح لهم بإعادة نشر الحالة.

ومع ميزة إعجابات الحالة الجديدة، سيظهر زر قلب أخضر بجانب خانة الرد على الحالة. وعند الضغط عليه، سيتمكن منشئ الحالة من معرفة من أُعجب بها من خلال قائمة الأشخاص الذين شاهدوا الحالة، ولا تظهر هذه الإعجابات إلا لمنشئ الحالة.

وأما ميزة الإشارات الخاصة، فهي تتيح لمنشئ الحالة الإشارة بنحو خاص إلى الأشخاص الذين يُسمح لهم بإعادة نشر الحالة. وفي حال الإشارة إليك بنحو خاص في أي حالة، ستتلقى إشعارًا خاصًا من واتساب، مع إمكانية مشاركة الحالة مع جهات الاتصال لديك.

وأشارت ميتا إلى أن هذه المزايا بدأت الوصول إلى كافة مستخدمي واتساب، وستكون متاحة عالميًا قريبًا، كما صرّحت الشركة بأنها ستطرح المزيد من المزايا للحالات والمستجدات خلال الأشهر المقبلة لتعزيز شعور المستخدمين بالاتصال بأصدقائهم وعائلاتهم، لكنها لم تقدّم تفاصيل إضافية حولها.

ومع مطلع شهر أكتوبر الجاري، بدأت منصة واتساب طرح فلاتر وخلفيات جديدة لمكالمات الفيديو في واتساب لتحسين تجربة الاتصال.