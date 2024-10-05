ميتا تضيف مزايا جديدة إلى فيسبوك وماسنجر

أعلنت شركة ميتا إضافة عدة مزايا جديدة إلى منصتي فيسبوك وماسنجر، وسوف تطلقها الشركة تدريجيًا في الآونة المقبلة.

وتشمل هذه المزايا إضافة علامات تبويب جديدة مثل “محلي Local” و”استكشاف Explore”، بالإضافة إلى تحسينات في مقاطع الفيديو القصيرة Reels، وأدوات ذكاء اصطناعي جديدة. وأما منصة المراسلة الفورية ماسنجر، فقد حصلت على ميزة جديدة تُسمى “المجتمعات” (Communities) التي تتيح للمجموعات الصغيرة والمتوسطة التواصل حول اهتمامات مشتركة.

ويعمل التبويب الجديد “محلي Local” على جمع أفضل المحتويات المحلية في فيسبوك من المتجر Marketplace والمجموعات والفاعليات والأحداث. وتختبر ميتا هذا التبويب الجديد في عدة مدن أمريكية، منها نيويورك ولوس أنجلوس وواشنطن وشيكاغو وغيرها.

وستضيف ميتا تبويب “استكشاف Explore” أيضًا في فيسبوك الذي يتيح للمستخدمين العثور على محتوى مصمم لهم بنحو خاص بناءً على اهتماماتهم عبر خوارزمية تعتمد على مجموعة واسعة من الإشارات لعرض محتوى ذي صلة بكل مستخدم.

وفي “تبويب الفيديو” سيجد المستخدمون كافة أنواع مقاطع الفيديو ومنها مقاطع الفيديو القصيرة Reels والمقاطع الطويلة والمباشرة في مكان واحد في وضع ملء الشاشة لتسهيل مشاهدة محتويات الفيديو المتنوعة.

وأضافت ميتا بعض مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة، ومنها ميزة “Group AI” التي ستتيح لمسؤولي المجموعات تمكين الأعضاء من طرح الأسئلة والحصول على روابط للمنشورات ذات الصلة داخل المجموعة، وستُطرح هذه الميزة في عدد محدود من المجموعات في الولايات المتحدة وكندا في البداية.

وأعلنت الشركة إدماج مساعدها الذكي Meta AI في فيسبوك لتعزيز الإبداع، مع إتاحة أداة “تخيل نفسك” (Imagine Yourself) في أدوات تحرير القصص والمنشورات في صفحة الملف الشخصي، وهي ميزة توّلد صورًا للمستخدم وفقًا للأوامر النصية التي يُدخلها، بالإضافة إلى ميزة “ملخصات التعليقات” التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لتلخيص التعليقات في المجموعات العامة والصفحات.

وفي تطبيق ماسنجر، أضافت ميتا إلى ميزة الملاحظات (Notes) إمكانية مشاركة الموسيقى والإشارة إلى الأصدقاء، كما قدّمت ميزة الذكريات (Memories) لعرض الصور السابقة من محادثات ماسنجر ومشاركتها مع الأصدقاء عند الرغبة في ذلك.