Watch Series 10 هي أحدث ساعة ذكية من آبل، تمتاز بوزنها الخفيف وهيكلها الرقيق، وتضم شاشة واسعة وعالية السطوع تساعد في التحكم في الساعة وتتبع الإشعارات بسهولة، وقد أضافت آبل إلى هذه الساعة مزية جديدة كُليًا هي مزية اكتشاف انقطاع النفس في أثناء النوم، بالإضافة إلى مزايا جديدة لتتبع الأنشطة الرياضية وخاصة السباحة. وفيما يتعلق بالشحن، حسّنت آبل سرعة شحن بطارية هذه الساعة لتتمكن من شحنها حتى نسبة قدرها 80% في نصف ساعة فقط.

فإذا كنت تفكر في شراء ساعة ذكية جديدة من آبل، قد تكون هذه الساعة الخيار الأمثل لك، ولمساعدتك في اتخاذ القرار النهائي، سنقدم فيما يلي مراجعة شاملة لساعة آبل Watch Series 10 الجديدة لتتعرف جميع المواصفات والمزايا التي تتمتع بها:

التصميم والشاشة:

كان جزء كبير من تركيز شركة آبل خلال خطابها الرئيسي عند إعلان Watch Series 10 مرتبطًا بتصميم الساعة. ومع أن التصميم العام لا يختلف كثيرًا عن تصميم Watch Series 9، فإن هناك بعض الفروق المهمة، ويكمن الفرق الأكثر وضوحًا في التصميم في سُمك الساعة؛ إذ يبلغ سُمك طرازي 42 ملم و 46 ملم من ساعة آبل الجديدة 9.7 ملم فقط، مما يعني أنها رقيقة بنحو ملحوظ، وتقول آبل إن هذا التغيير يمثل انخفاضًا في السمك بنسبة تبلغ 10%، وعند ارتداء الساعة على معصمك، ستشعر بأنها رقيقة جدًا ولن تبدو بارزة بنحو مزعج.

وبالإضافة إلى أنها أنحف من الطراز السابق، فإن شاشة Watch Series 10 أكبر من شاشة الطراز السابق، وذلك بسبب الحافات الرفيعة المحيطة بالشاشة التي تساعد في منحها مساحة أكبر؛ إذ يضم الطراز الذي يبلغ مقاسه 46 ملم، شاشة بحجم قدره 1.96 بوصة، وأما الطراز الذي يأتي بمقاس قدره 42 ملم فيضم شاشة بمقاس قدره 1.77 بوصة.

وتمتاز شاشة هذه الساعة بسطوع يصل إلى 2000 شمعة في المتر المربع، أي أنها ساطعة بما يكفي لتكون مرئية بسهولة عند استخدامها في الخارج في ظروف الإضاءة العالية.

من ناحية أخرى، حصل وضع التشغيل الدائم Always-On على تحديث جديد في ساعة آبل الجديدة، إذ تُحدّث شاشة Series 10 كل ثانية، مقارنة بكل دقيقة في ساعتي Series 9 و Ultra 2، وسيسمح لك معدل التحديث السريع هذا برؤية عقرب الثواني على أحدث واجهات الساعة، وهي: Flux و Reflections عند تفعيل وضع Always-On.

تتوفر ساعة آبل Watch Series 10 بطرز مصنوعة من الألمنيوم وأخرى من التيتانيوم، وتأتي الطرز المصنوعة من الألمنيوم باللون الأسود والذهبي والفضي، وأما الطرز المصنوعة من التيتانيوم فتتوفر باللون الرمادي، أو الذهبي، أو التيتانيوم الطبيعي.

الأداء والمزايا الأساسية:

تعمل ساعة آبل Watch Series 10 بمعالج S10 الثنائي النواة وتأتي مع ذاكرة تخزين تبلغ 64 جيجابايت، وتعمل هذه الساعة بنظام watchOS 11 الجديد الذي يوفر مزايا جديدة مثل: القدرة على إيقاف حلقات النشاط مؤقتًا، بالإضافة إلى تطبيق “Vitals” الجديد الذي يتابع المؤشرات الصحية ومعدلات التدريب، وغيرها.

ويمكنك تعرّف أهم المزايا الجديدة في نظام watchOS 11 في مقال: “أبرز 5 مزايا جديدة في نظام watchOS 11“.

تتبع ساعة آبل الجديدة التدريبات المختلفة مثل: الجري وركوب الدراجات والسباحة وغير ذلك، وتراقب شدة التمرين خلال أوقات مختلفة، مما يساعد المستخدمين في تجنب الإفراط في التدريب، وتوفر مقاييس مفصلة عن السعرات الحرارية المحروقة.

وفيما يتعلق بتتبع النوم، يمكن لساعة آبل Watch Series 10 مراقبة مدة النوم وجودته، وتوفير رؤى عن أنماط النوم، وتتضمن مزية اكتشاف انقطاع النفس في أثناء النوم الجديدة كُليًا.

انقطاع النفس في أثناء النوم:

تحدث مشكلة انقطاع النفس في أثناء النوم عندما يتوقف التنفس بنحو متكرر في أثناء النوم. وتشير التقديرات إلى أن أكثر من مليار شخص يتأثرون في هذه المشكلة، لكن في معظم الأوقات لا تُشخّص حالاتهم، وقد يؤدي ذلك إلى زيادة خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم ومرض السكري من النوع الثاني ومشكلات في القلب.

وللمساعدة في تشخيص هذه المشكلة الصحية، أضافت آبل إلى ساعتها الذكية الجديدة مزية اكتشاف انقطاع التنفس في أثناء النوم.

تستخدم ساعة آبل مقياس التسارع لمراقبة التحركات الدقيقة في المعصم المرتبطة بانقطاع التنفس، وستحتاج إلى ارتداء ساعة آبل الذكية في أثناء النوم لمدة لا تقل عن 10 ليالٍ خلال 30 يومًا. وستحلل الساعة البيانات كل 30 يومًا، وإذا اكتشفت انقطاع التنفس في أثناء النوم، فسيصلك تنبيه بذلك.

المزيد من المزايا لمحبي الأنشطة المائية:

تمتاز ساعة آبل بقدرتها على مقاومة الماء، ويمكنها تتبع تدريبات السباحة والتمارين المائية الأخرى بكفاءة، وفي طراز Series 10 أضافت آبل مقياس درجة حرارة الماء وعمقه.

باستخدام تطبيق Depth، يمكنك قياس العمق الذي وصلت إليه حتى ستة أمتار تحت سطح الماء. ويعرض التطبيق، الذي يمكنك اختيار ظهوره تلقائيًا عندما تكتشف الساعة أنك تحت الماء، الوقت والعمق الحالي ودرجة حرارة الماء ومدة البقاء تحت الماء والحد الأقصى للعمق.

البطارية والشحن:

تدعم ساعة Watch Series 10 الشحن السريع، إذ يمكن شحن بطاريتها حتى نسبة تبلغ 80% في غضون 30 دقيقة فقط. وفيما يتعلق بعمر البطارية، يمكن لساعة آبل Series 10 الاستمرار بالعمل لمدة تصل إلى 18 ساعة.

السعر:

تُباع ساعة آبل Watch Series 10 بسعر يبدأ من 399 دولارًا.

إليك المواصفات الكاملة لساعة آبل Watch Series 10 الجديدة:

Apple Watch Series 10 المعالج Apple S10. الحجم 42 ملم و 46 ملم. نوع الشاشة وحجمها الطراز الذي يأتي بحجم قدره 42 ملم: من نوع OLED، ويبلغ قياسها 1.77 بوصة.

الطراز الذي يأتي بحجم قدره 46 ملم: من نوع OLED، ويبلغ قياسها 1.96 بوصة. دقة الشاشة الطراز الذي يأتي بحجم قدره 42 ملم: 446 × 374 بكسلًا.

الطراز الذي يأتي بحجم قدره 46 ملم: 496 × 416 بكسلًا. معدل التحديث يصل إلى 60 هرتزًا. السطوع يصل إلى 2000 شمعة في المتر المربع. مساحة التخزين 64 جيجابايت. مقاومة الغبار والماء وفقًا لمعيار IP6X. الشحن تصل إلى نسبة تبلغ 80% خلال نصف ساعة. الأبعاد الطراز الذي يأتي بحجم قدره 42 ملم: 42 × 36 × 9.7 ملم.

الطراز الذي يأتي بحجم قدره 46 ملم: 46 × 39 × 9.7 ملم. الألوان الطرز المصنوعة من الألمنيوم تتوفر باللون الأسود والذهبي والفضي.

الطرز المصنوعة من التيتانيوم تتوفر باللون الرمادي، أو الذهبي، أو التيتانيوم الطبيعي. السعر الطراز الذي يأتي بحجم قدره 42 ملم: يُباع بسعر يبدأ من 399 دولارًا

الطراز الذي يأتي بحجم قدره 46 ملم: يُباع بسعر يبدأ من 429 دولارًا.