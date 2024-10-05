ما ChatGPT Canvas وكيف تستخدمها؟

أضافت OpenAI مزية جديدة تسمى “Canvas” إلى روبوت ChatGPT تعتمد على نموذج GPT-4o وتهدف إلى توسيع التفاعل بين الذكاء الاصطناعي والبشر؛ إذ توفر ChatGPT Canvas واجهة جديدة حيث يمكن للمستخدمين تحسين المخرجات النصية أو الأكواد البرمجية في نافذة منفصلة عن واجهة الدردشة الرئيسية.

تتيح لك هذه المزية تحديد جزء معين من المخرجات وإجراء التغييرات فيه؛ إذ يمكنك تحديد جزء من النص وطلب تغييرات معينة، ثم يُجري الروبوت التعديلات المناسبة مع الحفاظ على سياق النص الكامل. ومن خلال ChatGPT Canvas، تعالج OpenAI قيود واجهة الدردشة مع روبوت ChatGPT، وتوفر طريقة جديدة للتفاعل مع الروبوت.

من ناحية أخرى، تتيح لك ChatGPT Canvas صقل عملك دون الاستمرار بالذهاب والعودة إلى واجهة الدردشة الرئيسية؛ إذ يمكنك إجراء تعديلات مباشرة في Canvas، وقد أدرجت OpenAI بعض اختصارات الكتابة المعدة سابقًا لمزية Canvas مثل: اقتراحات التحرير، وتعديل طول المستند، وتخصيص مستوى صعوبة النص بناءً على خبرة المستخدم، والتحقق من القواعد النحوية، وإضافة الرموز التعبيرية.

أما فيما يتعلق بالأكواد البرمجية، فإن اختصارات Canvas تتضمن مراجعة الكود، وإضافة التعليقات، واكتشاف الأخطاء وإصلاحها، وترجمة الكود إلى لغة مختلفة مثل: JavaScript أو TypeScript أو Python أو Java أو ++C أو PHP.

مزية ChatGPT Canvas حاليًا في المرحلة التجريبية ومتاحة للمشتركين في خطة ChatGPT Plus أو خطة Team. وتقول OpenAI إن مستخدمي الإصدار المجاني من ChatGPT سيتمكنوا من الوصول إلى هذه المزية عندما تخرج من المرحلة التجريبية.

كيفية استخدام ChatGPT Canvas:

لاستخدام مزية ChatGPT Canvas الجديدة يجب أن تكون مشتركًا في خطة ChatGPT Plus، ثم يمكنك اتباع الخطوات التالية:

1- انتقل إلى الموقع الرسمي لروبوت ChatGPT، ثم اختر “ChatGPT 4o with canvas” من القائمة المنسدلة.

2- أدخل مطالبة توضح موضوع النص الذي تريده، وستُفتح نافذة منفصلة تحتوي على المخرجات التي قدمها الروبوت بناءً على المطالبة التي أدخلتها.

3- في نافذة Canvas، يمكنك تحديد جزء من النص وطلب إجراء تغييرات بالنقر فوق زر “اسأل ChatGPT”. وسيُجري الروبوت التغييرات مباشرة.

4- ستجد في الزاوية اليسرى السفلية اختصارات لتحسين النص. على سبيل المثال: يمكنك تغيير حجم النص وإضافة رموز تعبيرية، وتغيير مستوى صعوبة النص ليناسب خبرة القارئ.

5- في أثناء العمل بكتابة الأكواد البرمجية، يمكنك طلب إجراء تغييرات في الكود نفسه. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الوصول إلى الاختصارات المضمنة وإضافة التعليقات وإصلاح الأخطاء وتغيير لغة الكود إلى لغة مختلفة.