جوجل تختبر علامات التوثيق للمواقع الإلكترونية

أكدت شركة جوجل أنها بدأت اختبار علامات التوثيق للمواقع الإلكترونية في محرك بحثها، لإظهار أن المواقع المعنية موثوقة بعد إجراء عمليات التحقق منها.

ويأتي هذا الاختبار بعد أن طرحت الشركة مؤشرات التوثيق الزرقاء في خدمة البريد الإلكتروني Gmail في عام 2023 لمكافحة رسائل التصيد الاحتيالي والهجمات الإلكترونية.

وتهدف الشركة إلى تعزيز أمان المستخدمين في أثناء التصفح واستعراض نتائج البحث.

ورُصد عدد قليل من النتائج في محرك بحث جوجل مزودة بعلامة تحقق زرقاء بجوار اسم الموقع. وفقًا لتقرير نشره موقع ذا فيرج.

وتفيد جوجل بأن “هذه الأيقونة تُعرض لأن إشارات جوجل تشير إلى أن هذا العمل التجاري هو العمل التجاري الذي يدّعيه” ومع ذلك، أوضحت جوجل أنها لا تتحمل مسؤولية “موثوقية” العمل التجاري المذكور.

وقال متحدث رسمي للشركة: “نجري حاليًا تجربة صغيرة تظهر علامات التحقق بجانب بعض الأعمال التجارية في جوجل”.

وحتى الآن، يبدو أن هذا الاختبار يقتصر على عدد محدود من المدونات والمواقع الإلكترونية، وهي تظهر فقط للمواقع الشهيرة مثل مايكروسوفت وميتا وآبل.

وتُعد علامات التوثيق جزءًا من نظام BIMI، وهو معيار يهدف إلى تحسين الثقة والأمان في المؤسسات والجهات المختلفة بإظهار علامات توثيق معتمدة بجانب اسمها.

وإذا طُبِّقت مؤشرات BIMI (علامات التوثيق) في محرك البحث، فإن ذلك قد يساعد جوجل في تقليل الاحتيالات والهجمات، وهو ما سعت إليه الشركة قانونيًا في عام 2023.

ففي العام الماضي، رفعت الشركة دعوى قضائية ضد المحتالين الذين حاولوا استهداف المستخدمين عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإعلانات.