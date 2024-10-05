إطلاق متصفح Arc Search لأجهزة أندرويد

أعلنت شركة The Browser Company رسميًا إتاحة متصفحها الجديد Arc Search لأجهزة أندرويد بنسخة تجريبية.

ويُعد ذلك المتصفح بديلًا للمتصفحات الافتراضية في الهواتف المحمولة، إذ صُمم بنحو خاص لتوفير تجربة تصفح ويب سلسة وخالية من التشتيت، ومن أبرز مميزاته التصميم والرسوم المتحركة وتجربة المستخدم، وهو يحتوي أيضًا على العديد من الخيارات المدمجة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، مثل خاصية “تصفح نيابة عني” التي تلخص المعلومات من عدة مواقع ويب في صفحة واحدة، من خلال توليد إجابة مباشرة عن استفسار البحث الأصلي.

ويتميز المتصفح أيضًا بوجود مانع إعلانات مدمج يحد من الإعلانات المزعجة وأدوات التتبع والشعارات الإعلانية، ويملك القدرة على حظر النوافذ المنبثقة الخاصة بقوانين حماية البيانات العامة (GDPR).

ومن المزايا الأخرى البارزة ميزة الأرشفة التلقائية، التي تعمل تلقائيًا على أرشفة علامات التبويب غير النشطة إذا لم تكن قيد الاستخدام، مما يسهم في توفير تجربة تصفح خالية من الفوضى والإلهاء.

وتقول The Browser Company إن هدفها هو إنشاء “أسرع طريقة للبحث” وتقديم أحد “أخف” المتصفحات في الأجهزة المحمولة.

ويبلغ حجم التطبيق عند التنزيل من متجر جوجل بلاي أقل من 4 ميجابايت، ويصل حجم التثبيت الكامل إلى أقل من 20 ميجابايت، مما يُظهر التزام الشركة بتوفير متصفح خفيف وسريع. ويُعد هذا الأمر لافتًا نظرًا إلى أن التطبيق طوّر بالكامل لأجهزة أندرويد من مطورين اثنين فقط داخل الشركة.

وفي حال الرغبة في تجربة متصفح Arc Search في أي من الأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد، يمكن التسجيل في النسخة التجريبية وتحميل التطبيق من متجر جوجل بلاي مجانًا.

ومن الجدير أن ذلك المتصفح كان متاحًا فقط في البداية لحواسيب ماك، ثم أتاحته الشركة المطوّرة لاحقًا لهواتف آيفون وأجهزة آيباد، بالإضافة إلى نظام ويندوز.