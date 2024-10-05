أنكر تطلق سماعاتها اللاسلكية الجديدة Soundcore Liberty 4 Pro

أعلنت شركة أنكر إطلاق سماعاتها اللاسلكية الجديدة Soundcore Liberty 4 Pro، التي تأتي بتحسينات في خاصية الإلغاء النشط للضوضاء وشحن أسرع مقارنةً بالإصدارات السابقة.

ومن أبرز التغييرات التي أُدخلت على الإصدار الجديد من السماعات علبة الشحن المحدثة التي تحتوي على شاشة لعرض حالة البطارية أو تعديل إعدادات الإلغاء النشط للضوضاء (ANC) دون الحاجة إلى استخدام الهاتف.

وتتوفر سماعات Liberty 4 Pro الآن بسعر قدره 130 دولارًا، وهو أقل بنحو 20 دولارًا من سعر سماعات Soundcore Liberty 4 التي صدرت في عام 2022، وأقل بنحو 70 دولارًا من سعر سماعات Liberty 3 Pro.

وتأتي السماعات بثلاثة ألوان، وهي الأسود والأبيض والأزرق، وتُعد الشاشة الموجودة في علبة الشحن ميزة مفيدة للأشخاص الذين يقلقون من نفاد البطارية، كما تحتوي الشاشة على شريط لمس صغير يمكن سحبه لتعديل إعدادات خاصية الإلغاء النشط للضوضاء ANC أو تشغيل وضع الشفافية.

ووفقًا لشركة أنكر، فإن السماعات يمكنها العمل لمدة قدرها 10 ساعات عند إيقاف خاصية الإلغاء النشط للضوضاء ANC، و 7.5 ساعات عند تشغيلها، ويمكن أن يصل عمر البطارية إجمالًا إلى 40 ساعة عند استخدام علبة الشحن أو 30 ساعة عند تفعيل خاصية الإلغاء النشط للضوضاء ANC. وفي حال نفاد البطارية تمامًا، يمكن لشحن سريع لمدة قدرها 5 دقائق أن يوفر حتى 4 ساعات من التشغيل، وهي تدعم الشحن اللاسلكي.

وتتميز سماعات Liberty 4 Pro بمكبر صوت حجمه 10.5 ملم مع مكبر آخر أصغر حجمه 4.6 ملم، وتعمل خاصية الإلغاء النشط للضوضاء ANC من خلال ستة ميكروفونات (ثلاثة منها في كل سماعة) بالإضافة إلى مستشعر بارومتري يأخذ بعين الاعتبار تغييرات ضغط الهواء لتحسين الأداء في أثناء الرحلات الجوية.

وتدعم السماعات البلوتوث 5.3 والصوت المحيطي مع القدرة على تتبع حركات الرأس، وتصنيف IPX5 لمقاومة الماء، مما يعني أنها مناسبة للاستخدام في أثناء التمارين الرياضية أو تحت المطر، ويمكن شراء السماعات الآن من متجر أنكر الرسمي أو المتاجر الإلكترونية الأخرى مثل أمازون.