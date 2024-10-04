Oura تكشف عن خاتمها الذكي الجديد Oura Ring 4

أعلنت شركة Oura Health الفنلندية المتخصصة في تقنيات الصحة الرقمية إطلاق خاتمها الذكي الجديد Oura Ring 4.

ووفقًا للشركة، يتميز هذا الجهاز الذكي بتصميم جديد، إذ أصبح أنحف وأكثر راحة للمستخدم عند ارتدائه لمدد طويلة، خاصةً مع تحسين تصميم الحساسات وإدماجها في الخاتم بدلًا من تصميمها البارز في الإصدار السابق.

ويتضمن خاتم Oura Ring 4 تقنية جديدة طوّرتها الشركة داخليًا تُسمى “الإحساس الذكي” (Smart Sensing)، وتقول الشركة إنها تحسّن دقة التتبع من خلال التكيف مع “فيسيولوجيا الإصبع الفريدة لكل مستخدم”، وتجمع هذه التقنية بين خوارزمية الشركة وأجهزة استشعار بمستوى دقة عالٍ.

ووفقًا لدراسة بحثية أجرتها الشركة، يمكن لتقنية الاستشعار المُحسّنة في Oura Ring 4 تحسين دقة قياس معدل تشبع الأكسجين في الدم (SpO2) في أثناء الليل بنسبة تصل إلى 30%، وتتبع مؤشر اضطراب التنفس (BDI) بدقة أفضل بنسبة قدرها 15%، وتقليل الفجوات في تتبع معدل ضربات القلب بنسبة قدرها 7% خلال النهار و 31% في أثناء الليل.

وسيُباع خاتم Oura Ring 4 بسعر قدره 350 دولارًا أمريكيًا، ويأتي بستة ألوان، منها الفضي والذهبي والفضي والأسود. وبالمقارنة مع الإصدار السابق Oura Ring 3، يتوفر الجيل الجديد بأحجام إضافية.

وبدأت الشركة استقبال طلبات الحجز الأولية للخاتم مع خطط لإطلاقه خلال شهر أكتوبر الجاري.

ومن الجدير بالذكر أن استخدام بعض المزايا في الخاتم يتطلب اشتراكًا مأجورًا قدره 6 دولارات أمريكية شهريًا أو 70 دولارًا أمريكيًا سنويًا.

وفي سياقٍ متصل، أعلنت الشركة إعادة تصميم تطبيقها المرافق الذي يتحكم في الخاتم الذكي. ووفقًا للشركة، يوفر تطبيقها الجديد تجربة تنقل مُبسّطة، ويتميز بوجود 3 علامات تبويب في الشاشة الرئيسية: “اليوم”، و”العلامات الحيوية”، و”صحتي”.

ويحتوي التطبيق على ميزة الكشف التلقائي عن الأنشطة، مع دعم أكثر من 40 نشاطًا مختلفًا، بالإضافة إلى الكشف التلقائي عن معدل ضربات القلب، وقدرات الكشف عن الإجهاد.

وأطلقت Oura برنامجًا تجريبيًا جديدًا لمستخدمي نظام أندرويد يُسمى Oura Labs، الذي كان متاحًا سابقًا في نظام iOS، ويسمح هذا البرنامج للمستخدمين باختبار المزايا غير المُعلنة، وتقديم ملاحظاتهم للشركة.