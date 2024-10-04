OpenAI تعلن ميزة Canvas لتحسين الكتابة والبرمجة عبر ChatGPT

أعلنت OpenAI إضافة ميزة جديدة تُدعى “Canvas” إلى روبوت الذكاء الاصطناعي ChatGPT، بهدف تعزيز أدائه في المشاريع المعقدة المتعلقة بالكتابة والبرمجة.

وتُعد ميزة “Canvas” أول تحديث كبير لواجهة المستخدم في ChatGPT منذ إطلاقه قبل نحو عامين، وفقًا لـ OpenAI.

وتعمل هذه الميزة على مساعدة ChatGPT في فهم السياق الكامل للمشاريع، وتُفتح الواجهة الجديدة في نافذة منفصلة، مما يسمح للمستخدمين بالعمل على أكثر من مشروع داخل ChatGPT، وتشبه ميزة “Canvas” ميزة “Artifacts” التي أطلقتها شركة Anthropic في وقتٍ سابق.

ويمكن للمستخدمين عبر هذه الميزة تحديد أجزاء من النص لتوجيه ChatGPT إلى التركيز عليها في الأوامر التالية دون تعديل النص كاملًا، كما يمكن للمستخدمين تعديل النصوص بأنفسهم إذا أرادوا ذلك.

وتوفر ميزة “Canvas” اختصارات عديدة للمشاريع الكتابية مثل اقتراحات التحرير وضبط طول النص وتعديل مستوى القراءة. وفي المشاريع البرمجية، تتيح الميزة خيارات مثل مراجعة الكود وتحريره مباشرة وتنقيح الأخطاء.

وتؤكد OpenAI أن المستخدمين لهم سيطرة كاملة على عملهم داخل “Canvas”، إذ يمكنهم تحرير النص أو الكود مباشرةً، أو استعادة النسخ السابقة من المشروع.

وأشارت OpenAI إلى إدماج “Canvas” في ميزة البحث عبر الإنترنت، إذ يمكن للمستخدمين الآن توجيه ChatGPT للبحث على الإنترنت عن معلومات معينة، وإنشاء تقرير داخل واجهة “Canvas”.

وتشكّل الميزة الجديدة جزءًا من توجه أوسع لتطوير واجهات التفاعل بين البشر والذكاء الاصطناعي لتعزيز التعاون ورفع الكفاءة.

وتختبر OpenAI حاليًا ميزة “Canvas”، وهي متاحة للمشتركين في خطتي Plus و Team، ويمكن تفعيلها يدويًا من خلال قائمة اختيار النماذج، أو عن طريق كتابة أمر “Use Canvas” لتفعيل الميزة.

ومن المتوقع أن يحصل مستخدمو Enterprise وEdu على فرصة تجربة تلك الميزة الأسبوع المقبل، وتخطط OpenAI لإتاحتها لكافة مستخدمي ChatGPT مجانًا بعد انتهاء المرحلة التجريبية.