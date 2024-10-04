OpenAI تطلب من مستثمريها عدم الاستثمار في شركات الذكاء الاصطناعي المنافسة

طلبت شركة OpenAI حديثًا من مستثمريها الامتناع عن تمويل خمس شركات ناشئة محددة في مجال الذكاء الاصطناعي، من بينها شركة Safe Superintelligence (SSI) التي أسسها الشريك المؤسس لـ OpenAI، إيليا سوتسكيفر، وفقًا لما ذكرته وكالة رويترز.

ويأتي هذا الطلب بعد أن نجحت OpenAI في جمع 6.6 مليارات دولار من شركتي Thrive Capital و Tiger Global، مما رفع قيمة الشركة إلى 157 مليار دولار.

وحددت OpenAI شركات منافسة في تطوير نماذج اللغة الكبيرة (LLMs)، ومنها شركات مثل Anthropic و xAI التي أسسها إيلون ماسك، بالإضافة إلى Perplexity و Glean.

ويبدو أن OpenAI تسعى إلى تعزيز موقعها في سوق الذكاء الاصطناعي، إذ تتوقع نموًا في الإيرادات يصل إلى 3.7 مليارات دولار هذا العام و 11.6 مليار دولار بحلول عام 2025.

ومع أن هذا الطلب ليس ملزمًا قانونيًا، لكنه يشير إلى رغبة OpenAI في استغلال شعبيتها بين المستثمرين في مجال يشهد منافسة حادة في الوصول إلى رأس المال.

يذكر هذه الممارسات قد تكون معتادة في مجال رأس المال الاستثماري، لكن تحديد قائمة محددة من المنافسين يُعد أمرًا غير مألوف نسبيًا، وقد يؤثر هذا الطلب غير التقليدي في مستثمري OpenAI، وكذلك في مستقبل الشركات الناشئة المذكورة التي تُعد منافسة لها.

ومن الجدير بالذكر أن ميثاق OpenAI ينص على التزام الشركة بضمان بناء ذكاء اصطناعي عام (AGI) آمن يعود بالنفع على البشرية، وتتعهد بتقديم المساعدة لأي منظمة أخرى تقترب من تحقيق هذا الهدف قبلها.

وتُحدد شروط هذا التعاون بناءً على كل حالة على حدة، ومن السيناريوهات المحتملة أن يُظهِر المشروع “فرصة نجاح تزيد على 50% خلال العامين المقبلين”.

ويتناقض طلب OpenAI من مستثمريها عدم تمويل الشركات المنافسة مع المبادئ التي ينص عليها ميثاقها.

ومع تحول الشركة من هيكل غير ربحي إلى شركة ربحية ذات منفعة عامة، فإن هذا النوع من الطلبات غير المعتادة يثير تساؤلات حول مدى التزامها بمبادئها الأصلية المتعلقة ببناء الذكاء الاصطناعي لخدمة الإنسانية.