يوتيوب تعلن إطالة مدة مقاطع الفيديو القصيرة Shorts

أعلنت منصة مشاركة الفيديو يوتيوب تغييرات جديدة في مقاطع الفيديو القصيرة Shorts، تشمل إطالة الحد الأقصى لتلك المقاطع، وإضافة أدوات جديدة لصنّاع المحتوى، ومن المنتظر طرح هذه التحديثات خلال الأسابيع القادمة.

وبدايةً من منتصف شهر أكتوبر الجاري، ستسمح يوتيوب بتحميل مقاطع فيديو قصيرة Shorts تصل مدتها إلى 3 دقائق، وهو ما يعادل 3 أضعاف الحد الأقصى الحالي الذي يبلغ دقيقة واحدة.

وينطبق هذا التغيير على مقاطع الفيديو المربعة والعمودية. وأوضحت الشركة أنها ستعمل على تحسين خوارزميات التوصية لتلك المقاطع بمرور الوقت.

وستقدّم يوتيوب عدة أدوات جديدة لصنّاع المحتوى، مثل إدماج نموذج Veo من شركة DeepMind – التابعة لجوجل – لإنشاء خلفيات ومقاطع فيديو بالذكاء الاصطناعي.

وبالإضافة إلى ذلك، تقدّم يوتيوب تحسينات على تجربة التفاعل مع المستخدمين، ومنها إضافة صفحة مقاطع الفيديو الأكثر رواجًا في كل دولة إلى قسم مقاطع الفيديو القصيرة Shorts، مع إمكانية استعراض التعليقات بسهولة، وإمكانية تخصيص الموجز بإضافة خيار “إظهار عدد أقل من Shorts” في الصفحة الرئيسية للمستخدمين الذين لا يرغبون في مشاهدتها.

وتأتي هذه التحديثات في إطار المنافسة بين يوتيوب ومنصات أخرى مثل تيك توك وإنستاجرام في سوق مقاطع الفيديو القصيرة. وقد يؤدي إطالة مدة مقاطع الفيديو إلى تقليص الفجوة بين المحتوى القصير والمحتوى التقليدي في المنصة.

وقال تود شيرمان، مدير إدارة المنتجات في يوتيوب، إن إطالة مدة مقاطع الفيديو القصيرة إلى 3 دقائق كانت “من أكثر المزايا المطلوبة من صنّاع المحتوى”.

وتثير هذه التغييرات تساؤلات حول تأثيرها في تفاعل المشاهدين، وقد يعتمد نجاحها على مدى فاعلية خوارزمية يوتيوب في توصية هذا النوع من المحتوى.