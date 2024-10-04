جوجل تطوّر نموذج ذكاء اصطناعي للتفكير المنطقي

تعمل جوجل على تطوير نموذج ذكاء اصطناعي جديد يهدف إلى منافسة نموذج o1 الخاص بشركة OpenAI في قدرات التفكير المنطقي والاستدلال، ويركز المشروع على تحسين أداء الذكاء الاصطناعي في المهام المعقدة المتعلقة بالرياضيات والبرمجة.

وذكرت وكالة بلومبرغ أن عدة فرق من جوجل أحرزت تقدمًا في تطوير “برمجيات التفكير الخاصة بالذكاء الاصطناعي” خلال الأشهر الماضية. وكما هو الحال مع نموذج o1 من OpenAI، فإن نموذج جوجل يهدف إلى حل المشكلات المتعددة الخطوات باستخدام نهج “سلسلة الأفكار”، إذ يولّد الذكاء الاصطناعي عدة إجابات، ثم يقيّمها ويختار أفضلها.

ويمكن تعزيز هذه العملية باستخدام قوة حوسبة أكبر في أثناء عملية الاستنتاج، مما قد يؤدي إلى نتائج أفضل. ويفتح ذلك الباب أمام طرق جديدة لتوسيع قدرات نماذج الذكاء الاصطناعي مقارنةً بزيادة حجم بيانات التدريب.

وأظهرت ورقة بحثية نشرتها حديثًا شركة DeepMind – شركة الذكاء الاصطناعي التابعة لجوجل – اهتمام الشركة بتقنيات تحسين أداء نماذج الذكاء الاصطناعي باستخدام المزيد من الطاقة الحاسوبية خلال عملية الاستنتاج، مع الإشارة إلى تطوير الباحثين إستراتيجية “مُثلى حسابيًا” تتكيف مع مستوى صعوبة المهمة باستخدام القوة الحاسوبية.

وحسّن هذا النهج كفاءة النماذج بأكثر من 4 مرات مقارنةً بالأساليب التقليدية، لكن مقارنة جهود جوجل مباشرةً بنموذج o1 من OpenAI لن تكون ممكنة إلا عند توفر كلا النموذجين للاختبار العلني.

وفي يوليو الماضي، كشفت DeepMind عن نموذج AlphaProof المتخصص في التفكير الرياضي، ونموذج AlphaGeometry 2 الذي يركز على الهندسة، وقد حققا نتائج متقدمة.

وأدمجت DeepMind في هذه النماذج مزايا مألوفة من نماذج اللغة التوليدية مع عناصر من خوارزميات البحث التقليدية، وأعلنت أن الخطوة التالية ستكون توسيع نطاق هذه الأنظمة.