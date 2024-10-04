أمازون تطلق أجهزتها اللوحية الجديدة Fire HD 8

أعلنت أمازون إطلاق مجموعة جديدة من أجهزة Fire HD 8 اللوحية بتحسينات ملحوظة في الأداء والكاميرا، إلى جانب مزايا أخرى.

وتتوفر الأجهزة الجديدة بأسعار مخفضة لمدة محدودة، بأسعار تبدأ من 55 دولارًا أمريكيًا فقط.

وتحمل أجهزة Fire HD 8 الجديدة شاشة قياسها 8 إنشات بدقة قدرها 1280×800 بكسلًا، وزجاج مخصص للحماية من الكسر والخدوش، وذاكرة عشوائية قدرها 4 جيجابايت، وسعة تخزين قدرها 64 جيجابايت قابلة للزيادة بإضافة بطاقة ذاكرة خارجية حتى تيرابايت.

وتؤكد أمازون أن البطارية الجديدة تتيح للمستخدمين الاستمتاع بما يصل إلى 13 ساعة من العمل المتواصل.

وقدّمت أمازون أيضًا نسخ الأطفال، وهي Fire HD 8 Kids و Kids Pro، مع إضافة التحسينات نفسها في الأداء والذاكرة العشوائية، وألوان متعددة مثل الأسود والزمردي، وحافظة للحماية، وتصميمات حصرية من ديزني.

وبالإضافة إلى تحسينات الأداء، أعلنت أمازون إضافة ثلاث مزايا جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي إلى أجهزتها اللوحية، منها مساعد الكتابة (Writing Assist) لتحسين أسلوب الكتابة عبر لوحة المفاتيح المدمجة، وملخصات صفحات الويب (Webpage Summaries) التي توفر ملخصات سريعة للمقالات على الإنترنت عبر متصفح Silk الافتراضي.

كما أضافت أمازون ميزة منشئ الخلفيات (Wallpaper Creator) التي تتيح للمستخدمين إنشاء خلفيات جديدة استنادًا إلى أوامر نصية.

وستبدأ أمازون طرح هذه المزايا لكافة أجهزة Fire اللوحية المتوافقة لاحقًا خلال شهر أكتوبر الجاري.

وتُعد سلسلة Fire HD 8 الجديدة خيارًا جذابًا للمستخدمين الباحثين عن أجهزة لوحية متعددة الاستخدامات بأسعار معقولة.