العاشرة تك
آبل تقدم أول تحديث لنظام iOS 18 الجديد
في أخبار اليوم:
- جامعة خليفة تستضيف “آيروس 2024” لإبراز دور الروبوتات في تحقيق الاستدامة
- جوجل تطوّر نموذج ذكاء اصطناعي للتفكير المنطقي
- آبل تقدم أول تحديث لنظام iOS 18
- أمازون تطلق أجهزتها اللوحية الجديدة Fire HD 8
- Oura تكشف عن خاتمها الذكي الجديد Oura Ring 4
- “جيتكس جلوبال 2024”.. حكومة دبي تعرض أحدث ابتكاراتها في مجال الذكاء الاصطناعي
- مايكروسوفت تضيف مزايا ذكاء اصطناعي جديدة إلى تطبيقي الصور والرسّام
- إنفينيكس تطلق هاتفها الذكي Infinix Smart 9 بسعر زهيد