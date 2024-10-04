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آبل تقدم أول تحديث لنظام iOS 18 الجديد

4 أكتوبر 2024آخر تحديث: 4 أكتوبر 2024
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4 أكتوبر 2024آخر تحديث: 4 أكتوبر 2024
أقل من دقيقة
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