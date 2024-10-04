آبل تطلق أول تحديث لنظام iOS 18

أصدرت آبل أول تحديث رسمي لنظام iOS 18، وهو تحديث iOS 18.0.1 الذي يتضمن مجموعة من الإصلاحات التي تستفيد منها هواتف آيفون 16 الجديدة بنحو خاص.

ووفقًا للملاحظات المرفقة، فإن التحديث يعالج مشكلة عدم استجابة شاشات اللمس مؤقتًا في هواتف آيفون 16 وآيفون 16 برو.

وكان بعض مستخدمي هواتف آيفون 16 الجديدة قد أفادوا في وقتٍ سابق بوجود مشكلة في استجابة شاشاتهم للمس، وتظهر هذه المشكلة في تجاهل الهاتف بعض اللمسات، وتقطيع حركة السحب على الشاشة، مما يؤثر سلبًا في تجربة المستخدم في التمرير، والضغط على الأزرار، وكتابة النصوص.

ويتضمن تحديث iOS 18.0.1 إصلاحًا لمشكلة تعطل الكاميرا عند تصوير مقطع فيديو في وضع التصوير من قرب “الماكرو” بالكاميرا الواسعة المجال في هواتف آيفون 16 برو في ظروف معينة، بالإضافة إلى إصلاح مشكلة إغلاق تطبيق الرسائل بنحو غير متوقع عند الرد على رسالة باستخدام وجه لساعة آبل الذكية، وحل مشكلة تأثر الأداء بسبب عيب في تخصيص الذاكرة في بعض إصدارات آيفون، وإجراء تحسينات أمنية.

وأصدرت آبل أيضًا تحديث iPadOS 18.0.1 الذي أصبح متاحًا لأجهزة iPad Pro M4، إذ كانت قد سحبت نظام iPadOS 18 بعد يوم واحد من إصداره في سبتمبر بسبب مشكلات أدت إلى تعطل بعض أجهزة iPad Pro M4.

وبالإضافة إلى ذلك، بدأت آبل اختبار النسخة التجريبية من تحديث iOS 18.1، الذي يتضمن أول مجموعة من مزايا الذكاء الاصطناعي Apple Intelligence، ومن المتوقع إصداره في وقتٍ لاحق من هذا الشهر.

وأصدرت آبل تحديثات إصلاح أخرى لأنظمتها، مثل تحديث watchOS 11.0.1 لساعاتها الذكية، وتحديث macOS Sequoia 15.0.1 لحواسيب ماك.