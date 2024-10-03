كيفية تسجيل الصوت ونسخه في تطبيق الملاحظات في iOS 18

يضيف نظام التشغيل iOS 18 مزايا مفيدة جديدة، مثل: القدرة على نسخ التسجيلات الصوتية باستخدام تطبيق الملاحظات (Notes)؛ إذ يمكن لمستخدمي آيفون تسجيل مذكرات صوتية ونسخ محتواها داخل تطبيق الملاحظات دون الحاجة إلى نسخه يدويًا أو استخدام تطبيق تابع لجهة خارجية.

فإذا كنت تسجل الكثير من الملاحظات الصوتية في أثناء الاجتماعات والمحاضرات، ستكون مزية النسخ في تطبيق الملاحظات مفيدة لك، وسنوضح في هذا المقال كيفية استخدامها.

كيفية تسجيل ملاحظات صوتية في تطبيق الملاحظات في iOS 18 :

لم يعد تطبيق الملاحظات مقتصرًا على دعم النصوص فقط، بل أصبح يدعم الملاحظات الصوتية في نظام iOS 18 على غرار تطبيق (المذكرات الصوتية) Voice Memos المدمج في هواتف آيفون، ولتجربة استخدامه لتسجيل الصوت اتبع الخطوات التالية:

افتح تطبيق الملاحظات (Notes) في هاتف آيفون الخاص بك. أنشئ ملاحظة جديدة أو افتح ملاحظة موجودة سابقًا. انقر فوق أيقونة مشبك الورق في شريط القائمة. اختر (تسجيل الصوت) Record Audio من القائمة. انقر فوق زر التسجيل في الجهة السفلية من الشاشة للبدء بالتسجيل. بعد الانتهاء من التسجيل، سيُخزن التسجيل الصوتي والتاريخ ومدة التسجيل في تطبيق الملاحظات. على غرار تطبيق Voice Memos، سترى مدة التسجيل على الشاشة وأزرار التشغيل.

كيفية نسخ الملاحظات الصوتية في تطبيق الملاحظات:

بعد تسجيل ملاحظة صوتية في تطبيق الملاحظات، سينسخ التطبيق الصوت لحظيًا في أثناء الاستماع إلى التسجيل، ويمكن بعد ذلك إضافة النسخة المكتوبة من التسجيل كاملة إلى الملاحظة باتباع الخطوات التالية:

افتح الملاحظة الصوتية التي تريد الحصول على نسخة مكتوبة منها. انقر فوق أيقونة الاقتباس في الزاوية اليسرى السفلية لرؤية النسخ. انقر فوق زر القائمة الثلاثي النقاط في الزاوية اليمنى العلوية من الشاشة. اختر (إضافة نسخة إلى الملاحظة) Add Transcript to Note من القائمة.

تتوفر مزية نسخ الملاحظات الصوتية في تطبيق الملاحظات في جميع طرز آيفون التي تدعم نظام التشغيل iOS 18 ابتداءً من iPhone 12 والإصدارات الحديثة.

سيجلب نظام Apple Intelligence تحسينات إضافية لمزية نسخ الملاحظات الصوتية في تطبيق الملاحظات، فقد أكدت شركة آبل أنها ستحسن هذه المزية في الأشهر المقبلة مع إطلاق نظام الذكاء الاصطناعي الخاص بها Apple Intelligence؛ إذ سيصبح تطبيق الملاحظات قادرًا على إنشاء ملخصات نصية بالذكاء الاصطناعي، وتحديد الموضوعات الرئيسية من التسجيل وتوفير نقاط موجزة سهلة القراءة.

في الوقت الحالي تدعم مزية النسخ في تطبيق الملاحظات اللغة الإنجليزية فقط، وقد تدعم هذه المزية لغات إضافية في وقت لاحق، وقد يكون دمج اللغات الإضافية جزء من تحديثات iOS 18 في الأشهر المقبلة.