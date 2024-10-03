كيفية استخدام مزية عزل الصوت في سماعات آبل AirPods

تُعدّ سماعات AirPods من آبل من أفضل سماعات الأذن اللاسلكية المتوفرة في الأسواق في الوقت الحالي، فهي تقدم تجارب صوتية استثنائية، وتلبي احتياجات المستخدمين من مختلف الفئات، كما تعزز آبل كفاءة سماعاتها باستمرار بإضافة مزايا جديدة من شأنها تحسين تجربة استخدام هذه السماعات والتمتع بتجربة استماع مميزة، ومن المزايا الحديثة التي وصلت إلى بعض طرز AirPods عزل الصوت (Voice Isolation) المتوفرة على سماعات AirPods Pro 2 و AirPods 4 الجديدة فقط.

ما مزية عزل الصوت؟

عزل الصوت (Voice Isolation) هي مزية مصممة لتحسين جودة المكالمات بنحو كبير من خلال تقليل الضوضاء في الخلفية وتعزيز وضوح صوتك، وتعتمد هذه المزية على التعلم الآلي لتصفية الضوضاء في الخلفية. وسواء كنت في مكان يوجد فيه الكثير من الأشخاص، أو وسط حركة مرور كثيفة، أو في مكان خارجي فيه حركة رياح قوية، فإن مزية عزل الصوت تضمن وصول صوتك بوضوح إلى الطرف الثاني، مع تقليل الضوضاء المحيطة.

كانت هذه المزية متاحة منذ مدة طويلة في بعض طرز آيفون وآيباد وحواسيب ماك، وآخرًا بدأت آبل بتوفير هذه المزية للمكالمات التي يجريها المستخدم في أثناء ارتداء سماعات AirPods المتوافقة، وتشمل: AirPods Pro (الجيل الثاني) و AirPods (الجيل الرابع). ولضمان الوصول إلى هذه المزية، يجب تحديث نظام التشغيل في آيفون أو جهاز آيباد إلى أحدث إصدار من iOS أو iPadOS.

كيفية استخدام مزية عزل الصوت الجديدة:

لاستخدام مزية عزل الصوت، يجب تنشيطها في أثناء إجراء المكالمات أو مؤتمرات الفيديو باستخدام التطبيقات المتوافقة، مثل: FaceTime وواتساب وزوم، ويجب أن تستخدم طرز AirPods المتوافقة مع هذه المزية.

إليك كيفية استخدام مزية عزل الصوت في سماعات AirPods:

في أثناء إجراء مكالمة باستخدام سماعات AirPods انتقل إلى مركز التحكم في هاتف آيفون أو جهاز آيباد بالتمرير إلى الأسفل من الزاوية اليمنى العلوية من الشاشة. في مركز التحكم، ابحث عن شريط ضبط مستوى الصوت، ثم اضغط مطولًا عليه للوصول إلى إعدادات الصوت الإضافية. اختر (عزل الصوت) Voice Isolation من الخيارات المتاحة. وسيؤدي هذا إلى تنشيط المزية طوال مدة المكالمة.

لتحسين أداء مزية عزل الصوت، اتبع النصائح التالية:

تحقق من تحديث نظام التشغيل في الجهاز الذي تود استخدام المزية فيه.

تحقق من شحن AirPods بالكامل لمنع أي انقطاع في أثناء المكالمات.

تحقق من وضع AirPods بنحو صحيح في أذنيك.

يمكن لمزية عزل الصوت في سماعات AirPods إحداث ثورة في تجربة المكالمات في البيئات الصاخبة من خلال التركيز فقط في صوتك وتقليل جميع الضوضاء في الخلفية. وباتباع النصائح البسيطة الموضحة سابقًا، يمكنك تحسين التجربة السمعية في أثناء المكالمات، مما يضمن اتصالًا أكثر وضوحًا. وسواء كنت تُجري محادثات الشخصية أو اجتماعات عمل، فإن هذه المزية مفيدة لأي شخص يتطلع إلى تحسين جودة المكالمات في الأماكن الصاخبة.