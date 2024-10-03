سامسونج تطلق ثورة في الغسيل.. ثنائي الغسالة والمجفف المدعم الذكاء الاصطناعي 

أعلنت شركة سامسونج جلف للإلكترونيات إطلاق ثورة في عالم الأجهزة المنزلية مع طرح ثنائي الغسالة والمجفف الذكي (Bespoke AI Laundry Combo) الجديد في دولة الإمارات العربية المتحدة، إذ يجمع هذا الجهاز الفريد بين أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والتصميم المبتكر، ليقدم حلاً شاملًا وفعالًا لجميع احتياجات الغسيل.

هدايا استثنائية من سامسونج عند الطلب السابق:

أعلنت سامسونج اليوم، أن ثنائي الغسالة والمجفف (Bespoke AI Laundry Combo) أصبح متاحًا الآن للطلب السابق في دولة الإمارات العربية المتحدة. وسيتمكن العملاء حتى يوم 13 من أكتوبر الجاري من طلب ثنائي الغسيل الجديد والحصول على هاتف (Galaxy S24 Plus) مجانًا، و10 أضعاف نقاط مكافآت سامسونج عند طلب الجهاز سابقًا.

ويجمع هذا العرض بين أحدث تقنيات الأجهزة المنزلية وابتكارات سامسونج المذهلة في مجال الهواتف الذكية، مما يوفر قيمة لا مثيل لها للمشترين الأوائل.

ثورة في كفاءة الغسيل:

يمثل ثنائي الغسيل الذكي من سامسونج قفزة نوعية في تكنولوجيا الغسيل، إذ يدمج الذكاء الاصطناعي في غسالة بسعة تبلغ 26 كجم، ومجفف بسعة تبلغ 15 كجم، في جهاز واحد موفر للمساحة.

وصُمم هذا الحل الشامل الذي يوفر مساحة بنسبة تبلغ 40% تقريبًا مقارنةً بثنائيات الغسالة والمجفف المنفصلة، ​​لتحسين تجربة الغسيل لسكان المناطق الحضرية والعائلات الكبيرة وأي شخص يسعى إلى تبسيط الأعمال المنزلية.

وتعليقًا على ذلك، قال جوران ناكيبوجلو، رئيس قسم الأجهزة المنزلية في سامسونج جلف للإلكترونيات: “يجسد ثنائي الغسيل المدعم بالذكاء الاصطناعي التزام سامسونج بتوفير تجربة محسنة للأعمال المنزلية من خلال الابتكار والتطوير. وقد أطلقنا من خلال جمعنا بين الأداء المدعم بالذكاء الاصطناعي والمزايا العملية التي توفر الوقت والمساحة والطاقة جهازًا جديدًا يرتقي بأسلوب الحياة ويجعل المهام اليومية أكثر سهولةً. وتؤكد باقة الطلب السابق الاستثنائية التزامنا بتقديم قيمة لا مثيل لها لعملائنا”.

مواصفات ثنائي الغسالة والمجفف من سامسونج:

يضم هذا الثنائي الرائع والمبتكر دورة الغسيل السريعة (Super Speed ​​Cycle)، وهي تقنية تُغيّر معايير كفاءة الغسيل عبر استخدام خاصية (Speed ​​Spray) المتطورة وحركة (Swirl+ Drum) الفريدة، ليغسل الثنائي المتطور حمولة كبيرة خلال 28 دقيقة فقط ويكمل عملية التجفيف في 70 دقيقة.

ويعني ذلك أن دورة الغسيل والتجفيف الكاملة تستغرق 98 دقيقة فقط، مما يمنح المستخدمين المزية من الوقت لفعل أشياء أكثر أهمية في حياتهم.

وبالإضافة إلى الراحة، يتميز ثنائي الغسيل (Bespoke AI Laundry Combo) بشاشة عرض يبلغ مقاسها 7 بوصات تتيح للمستخدمين التحكم بدورات الغسيل ومراقبة الأجهزة الأخرى المتوافقة مع (SmartThings) وتصفح الويب وحتى تلقي المكالمات، وكل ذلك من مكان واحد.

وعلاوة على ذلك، يتيح تطبيق (Samsung SmartThings) للمستخدمين إدارة غسيلهم بسهولة وسلاسة. ويمكن للمستخدمين تشغيل دورات الغسيل وإيقافها وجدولتها من بُعد، مما يضمن جاهزية الملابس عند الحاجة إليها.

ويوفر التطبيق أيضاً إشعارات لحظية حول دورة الغسيل وتنبيهات لاحتياجات الصيانة، ويعزز هذا التكامل كفاءة روتين الغسيل لدى المستخدمين ويساعد في الحفاظ على الجهاز من خلال تقديم حلول استكشاف الأخطاء وإصلاحها ونصائح إدارة الطاقة.

كما يبرز ذكاء الجهاز من خلال خاصية (AI Opti Wash & Dry)، التي تستشعر وزن الأقمشة ونوعها في كل حمولة، مما يعمل على تحسين استخدام المياه وكميات المنظفات وعملية التجفيف. والنتيجة هي تنظيف شامل وفعال يعامل كل قطعة ملابس بعناية، مما يطيل عمر الملابس مع ضمان خروجها نظيفة وجافة تمامًا.

كفاءة في استهلاك الطاقة:

تُعدّ كفاءة استهلاك الطاقة هي المزية الأساسية في تصميم ثنائي الغسيل المدعم بالذكاء الاصطناعي من سامسونج، إذ تعمل تقنية التجفيف بالمضخة الحرارية المتكاملة على خفض استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 50% مقارنةً بالمجففات التقليدية، مما يقلل من تكاليف الفواتير ويحافظ على البيئة. كما يتيح نظام المضخة الحرارية التجفيف اللطيف في درجات حرارة منخفضة، مما يحمي الأقمشة الناعمة من التلف.

وأضيف إلى مزايا الجهاز السهلة الاستخدام نظام التوزيع التلقائي (Flex Auto Dispense System)، ويتسع هذا الموزع الذكي لكمية كافية من المنظفات تصل إلى 27 غسلة أو 47 غسلة عند استخدام المنظفات وحدها. ويطلق تلقائيًا الكمية المثالية من المنظفات إضافةً إلى سائل العناية بالأقمشة لكل دورة، مما يخلص المستخدم من الحيرة ويقلل من النفايات.

يأتي ثنائي الغسيل المدعم بالذكاء الاصطناعي مع ضمان لمدة تصل إلى 20 عامًا على المحرك المزود بتقنية العاكس الرقمي (DIT). وتسهم حماية سلامة هذا المكوّن الأساسي من خلال الضمان الممتد في إطالة مدة استخدام الجهاز وتوفر راحة البال للمستخدمين من خلال الموثوقية وتقلل من النفايات البيئية.

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