“جيتكس جلوبال 2024”.. حكومة دبي تعرض أحدث ابتكاراتها في مجال الذكاء الاصطناعي

أعلنت هيئة دبي الرقمية جاهزيتها لمشاركة حكومة دبي في معرض (جيتكس جلوبال 2024)، الذي سيقام في مركز دبي التجاري العالمي خلال المدة الممتدة من 14 إلى 18 من أكتوبر الجاري، إذ ستعرض أحدث ما توصلت إليه الجهات المشاركة من حلول ومنتجات وتوجهات وخدمات رقمية تنسجم مع الرؤية المشتركة نحو رقمنة الحياة في دبي.

جناح حكومة دبي.. واجهة للإبداع والتطور:

يضم (جناح حكومة دبي) تحت مظلته أكثر من 45 جهة حكومية وخاصة، ستعرض جميعها أحدث مشاريعها وتقنياتها في مجال التحول الرقمي.

وستسلط المشاركة الضوء على استخدام التقنيات المستقبلية وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، الذي خصصت له دبي الرقمية منصة خاصة للاطلاع على كافة الحلول والمنتجات والبرامج والخدمات التي تستفيد من هذا التطور التكنولوجي الأكثر تأثيرًا في عصر الثورة الصناعية الرابعة.

(جيتكس جلوبال 2024) حدث استثنائي:

أكد حمد عبيد المنصوري، المدير العام لهيئة دبي الرقمية، أهمية المشاركة في (جيتكس جلوبال 2024) قائلًا: “يُعدّ جيتكس جلوبال حدثًا سنويًا استثنائيًا، وعلامة على طريق صاعد نحو المستقبل الذي نعمل معاً على صنعه عبر الاستفادة من أحدث التقنيات المستقبلية”.

وأضاف: “من خلال الشراكة وتضافر الجهود والتكامل مع مختلف القطاعات ذات الصلة، نحن على ثقة بأن دورة 2024 من هذا المعرض العالمي ستكون استثنائية بالنظر إلى سرعة التحولات التكنولوجية التي شهدها العالم خلال المدة الأخيرة، كما أن مشاركة حكومة دبي في هذا المعرض ستكون حدثًا استثنائيًا في ضوء التطورات العديدة التي ستعرضها الجهات المختلفة ضمن خريطة طريق رقمنة الحياة في دبي انسجامًا مع رؤية وتوجهات القيادة الرشيدة وتنفيذًا لأجندة دبي الاقتصادية D33”.

ورحب بالجميع زوارًا وضيوفًا على جناح حكومة دبي، للاطلاع على الخدمات والحلول الرقمية في مجالات المدن الذكية والبيانات والإحصاء والأمن السيبراني وقال : “نستشرف من خلال تلك الحلول طبيعة المرحلة القادمة التي تقوم على عدة ملامح من أهمها الذكاء الاصطناعي واقتصاد البيانات، وتقنيات الواقع الافتراضي، وتصفير البيروقراطية”.

منصة متكاملة مشتركة:

تشارك دبي الرقمية بمجموعة من الحلول والبرامج والمنتجات التي تعرضها (دبي الرقمية) ومؤسستا (حكومة دبي الرقمية) و(دبي للبيانات والإحصاء) التابعة لها.

ويضم جناح حكومة دبي 36 جهة حكومية، ويشارك مجموعة من شركاء حكومة دبي بما يشمل شركة “اتصالات” كشريك بلاتيني، وتضم قائمة الشركاء الذهبيون كل من مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، ومؤسسة مطارات دبي، وشركة مورو التابعة لــ ديوا الرقمية.

مشاركة عالمية:

يستضيف جناح حكومة دبي عددًا كبيرًا من الأحداث وتوقيع الشراكات، والمتحدثين والمسؤولين والخبراء المعنيين بالتكنولوجيا والتحول الرقمي.

وسيشارك في معرض (جيتكس جلوبال 2024) أكثر من 6,000 عارض و1,800 متحدث من 180 دولة، بالإضافة إلى عمالقة التكنولوجيا والشركات الناشئة المبتكرة في مجالات، مثل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والتنقل والتكنولوجيا المستدامة.

ومن المتوقع أن تشهد دورة هذا العام أحدث التوجهات العالمية في مجالات الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي بما يشمل اقتصاد البيانات، بالإضافة إلى حلول الأمن السيبراني وأحدث التطورات في مجال الخدمات الحكومية وتجارب المستخدمين.

أهداف دبي الرقمية:

تهدف دبي الرقمية من خلال مشاركتها في معرض (جيتكس جلوبال 2024) إلى عرض إنجازاتها في سبيل تحقيق إستراتيجية رقمنة الحياة في دبي، مع التركيز في أهدافها المتمثلة في:

رفد منظومة الاقتصاد الرقمي بنحو 100 مليار درهم إماراتي.

رفع نسبة السلامة الرقمية إلى 90%.

تعزيز مكانة دبي ضمن أفضل ثلاث مدن بحسب مؤشر للأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية.

تطوير 50 تجربة رقمية عالية التأثير تتسم بالسلاسة والترابط والاستشراف.

تعزيز مكانة دبي ضمن أفضل خمس مدن عالمية جاذبة للمواهب الرقمية.