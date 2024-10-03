جامعة خليفة تستضيف “آيروس 2024” لتعزيز دور الروبوتات في تحقيق الاستدامة

تستضيف جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، النسخة السادسة والثلاثين من مؤتمر الروبوتات والأنظمة الذكية العالمي (آيروس 2024) في أبوظبي، خلال المدة الممتدة من 14 إلى 18 من أكتوبر 2024، لتسليط الضوء على أحدث الابتكارات في مجال الروبوتات والذكاء الاصطناعي.

وقد أعلنت الجامعة اليوم، إدراج مجموعة من المنتديات والورش ضمن فعاليات المؤتمر لاكتشاف كيفية الاستفادة من الروبوتات لمواجهة التحديات العالمية الملحة، مثل تغير المناخ والحفاظ على المحيطات وتحسين الرعاية الصحية، ويأتي هذا التوجه تماشيًا مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

ويُعدّ مؤتمر (آيروس 2024) أحد أكبر المؤتمرات السنوية البحثية المعنية بالروبوتات في العالم، ويهدف إلى تبادل المعارف والأفكار حول أحدث التطورات في مجال الروبوتات والآلات الذكية.

ويُعقد المؤتمر هذا العام أول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، ويجمع المؤتمر عددًا من الباحثين والأكاديميين والمتخصصين في مختلف الصناعات وممثلي أبرز الشركات المرموقة من جميع أنحاء العالم لبحث أحدث التطورات في مجال الروبوتات وتأثيرها في الاستدامة.

وقال الدكتور جورج دياس، الرئيس العام للمؤتمر الدولي للروبوتات والأنظمة الذكية (آيروس 2024)، ومدير مركز الأنظمة الروبوتية الذاتية التحكم في جامعة خليفة: “يهدف تنظيم الجامعة لمؤتمر (آيروس 2024) في أبوظبي، إلى تسليط الضوء على الدور البارز الذي تقوم به الروبوتات في تحقيق مستقبل مستدام، إذ يهدف المؤتمر إلى تعزيز التقدم في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة عبر الجيل التالي من الروبوتات المستدامة من خلال توفير الجلسات النقاشية الفعالة والشاملة ومشاركة المعارف والتعاون بشأن القضايا المهمة، بالإضافة إلى استكشاف مدى الإمكانيات التحولية التي تتمتع بها الروبوتات عن طريق العديد من الندوات والورش التي تركز في قطاعات مختلفة لتوفير منصة فريدة للتعاون والابتكار”.

منتديات متنوعة تغطي مختلف جوانب الروبوتات:

يشمل برنامج المؤتمر مجموعة واسعة من المنتديات والورش التي تستكشف مختلف جوانب الروبوتات وتطبيقاتها، منها:

منتدى الروبوتات من أجل الاستدامة والروبوتات المستدامة.

منتدى أوروبا تنظم الذكاء الاصطناعي: التحدي الذي يواجه الروبوتات.

منتدى الحكومة: تمويل أبحاث الروبوتات.

منتدى الروبوتات في أفريقيا.

منتدى الروبوتات والذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات: الابتكار البحثي وريادة الأعمال.

منتدى التعايش بين البشر والأفاتار: هل يمكنك تخيل مجتمع مستقبلي حيث يمكنك التحكم من بعد في العديد من الأفاتار؟

منتدى تمكين اختلاف الآراء في مجال الروبوتات.

منتدى الروبوتات الطبية والجراحية المستدامة.

منتدى تصور مستقبل التعايش المشترك بين الإنسان والروبوت: إمكانات الروبوتات لتحويل حياة البشر.

منتدى الروبوتات البحرية في مبادرة عقد المحيطات من أجل التنمية المستدامة.

منتدى مستقبل العمل: الروبوتات المعززة بالذكاء الاصطناعي وأبحاث التفاعل البشري.

منتدى الفرص الصناعية والتأثير الاجتماعي والاقتصادي للروبوتات الطبية.

منتدى الروبوتات من أجل مستقبل أفضل: الرفاهية من خلال التكنولوجيا المتقدمة.

فرص للتعاون والابتكار:

يوفر مؤتمر (آيروس 2024) منصة مثالية للباحثين والخبراء والشركات الناشئة لتبادل الأفكار والخبرات وبناء شراكات جديدة. كما يشجع المؤتمر على الابتكار وتطوير حلول مبتكرة للتحديات العالمية.

ويُعقد المؤتمر بدعم من مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض، وتحت رعاية جمعية الروبوتات والأتمتة التابعة لجمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات، وجمعية الروبوتات اليابانية، وجمعية مهندسي الأجهزة والتحكم ومؤسسة التكنولوجيا الجديدة، وجمعية الإلكترونيات الصناعية التابعة لجمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات.

ويمثل الحاضرون في المؤتمر القطاعات الصناعية وقطاع الرعاية الصحية وقطاع الخدمات اللوجستية والزراعة، والدفاع، والأمن والتعدين. ويستضيف المعرض متحدثين تتمتع نسبة تبلغ 60% منهم بخبرة في مجال الروبوتات تزيد على 6 أعوام.