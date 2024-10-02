OpenAI تكشف عن أدوات جديدة للمطورين

أعلنت شركة OpenAI إطلاق 4 أدوات جديدة للمطورين خلال فعاليات مؤتمر DevDay 2024.

وتتيح الأدوات الجديدة للمطورين إمكانية إنشاء تطبيقات ذكاء اصطناعي متقدمة بسهولة أكبر، وكما كان متوقعًا، لم تعلن الشركة نماذج جديدة خلال الحدث، إذ إنها أطلقت في وقتٍ سابق من العام الجاري نماذج GPT-4o و o1.

وأطلقت OpenAI النسخة التجريبية العامة من واجهة برمجة التطبيقات في الوقت الفعلي (Realtime API)، وتتيح هذه الأداة للمطورين بناء تجارب متعددة الوسائط ومنخفضة التأخير في تطبيقاتهم.

وتتيح الواجهة الجديدة للمطورين بناء تطبيقات مماثلة لوضع الصوت المتقدم في ChatGPT، باستخدام 6 أصوات محددة سلفًا، كما تتضمن واجهة برمجة التطبيقات الجديدة إمكانيات الإدخال والإخراج الصوتي لمن لا يحتاجون إلى مزايا التأخير المنخفض.

وحسّنت OpenAI المدخلات البصرية في نموذج GPT-4o، ويتيح هذا للمطورين تعديل النماذج باستخدام الصور بالإضافة إلى النصوص، مما يفتح المجال لتحسينات متطورة مثل البحث البصري المتقدم واكتشاف الأجسام في السيارات الذاتية القيادة، وتحليل الصور الطبية بدقة.

وتقدّم OpenAI مليون توكن (Token) يوميًا للمطورين للتدريب مجانًا حتى نهاية أكتوبر الجاري، وبعدها ستفرض رسومًا على التدريب والاستخدام. ومن الجدير بالذكر أن “التوكن” في عالم الذكاء الاصطناعي يُعد أصغر وحدة من البيانات يمكن لأنظمة الذكاء الاصطناعي فهمها ومعالجتها.

وأعلنت OpenAI ميزة دعم التخزين المؤقت للأوامر (Prompt Caching)، وتتيح هذه الميزة للمطورين تقليل التكلفة وزمن الاستجابة بنسبة تصل إلى 50%، وستكون مُفعّلة تلقائيًا في أحدث إصدارات نماذج GPT-4o والنماذج المصغرة.

وكشفت الشركة عن أداة التقطير النموذجي (Model Distillation)، وتتيح هذه الأداة الجديدة إمكانيات تعديل النماذج الصغيرة بناءً على مخرجات النماذج الكبيرة الحجم، مما يتيح للمطورين تحقيق أداء مماثل لأداء النماذج المتقدمة بتكاليف قليلة.

وتسعى OpenAI من خلال تلك المزايا إلى تبسيط سير العمل وتقليل التكاليف، وتمكين المطورين من الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي.