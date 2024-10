واتساب تضيف الفلاتر والخلفيات إلى مكالمات الفيديو

أعلنت منصة المراسلة الفورية واتساب إطلاق تحديث جديد يتيح للمستخدمين إضافة مرشحات “فلاتر” أو إخفاء خلفياتهم في أثناء إجراء مكالمات الفيديو، على غرار ما تقدمه منصات أخرى مثل زوم.

وأشارت واتساب إلى أن هذا التحديث يهدف إلى جعل مكالمات الفيديو “أكثر جاذبية” مع “إضفاء طابع شخصي أكبر عليها”، وفقًا لبيانها المنشور عبر مدونتها الرسمية.

ويتيح التحديث الجديد إمكانية تغيير الخلفية الحقيقية في مكالمات الفيديو إلى خلفية أخرى مخصصة من اختيار المستخدم، بهدف “الحفاظ على خصوصية البيئة المحيطة وإضفاء مظهر أكثر تنظيمًا وأناقة”.

ويتضمن التحديث 10 خلفيات مختلفة منها: خلفية غرفة المعيشة والمكتب والمقهى والشاطئ والغروب والغابة، كما يقدم 10 فلاتر أخرى، منها الدافئ والبارد والأبيض والأسود وعين السمكة والتلفزيون الكلاسيكي.

ويقدّم التحديث خياراتٍ مخصصة للإضاءة المنخفضة، وخاصية “تحسين الصورة”، التي تعمل على تنعيم البشرة وإجراء تغييرات أخرى، بهدف “منح المستخدمين ثقة وراحة أكبر وتحسين مظهر الأجواء المحيطة وإضاءتها بنحو طبيعي”.

ويمكن استخدام هذه المزايا الجديدة في المكالمات الثنائية أو الجماعية على حدٍ سواء، وتُفعّل من خلال اختيار الأيقونة الموجودة في أعلى الشاشة، التي تعرض قائمة بالخلفيات والفلاتر المتاحة.

وأكدت واتساب أن التحديث سيكون متاحًا لكافة المستخدمين “خلال الأسابيع القادمة”.

ومن الجدير بالذكر أن شركة ميتا – مالكة واتساب – تضيف العديد من الخيارات المماثلة في مكالمات الفيديو في تطبيق المراسلة الفورية ماسنجر منذ عدة سنوات.

now you can add backgrounds and filters on video calls 🤳 set the vibe and show up in new ways, it’s your call pic.twitter.com/LNVWfaKCBy

— WhatsApp (@WhatsApp) October 1, 2024