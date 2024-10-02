كشفت شركة سامسونج عن هاتف Galaxy S24 FE وهو إصدار يأتي بمواصفات قريبة من مواصفات هاتف Galaxy S24 الرائد لكنه يُباع بسعر أقل من سعر الطراز الرائد بنحو 150 دولارًا، وقد أطلقته سامسونج بهدف توفير تجربة مميزة مشابهة لتجربة استخدام هواتفها الرائدة لكن بسعر منخفض قليلًا.

يتنافس Galaxy S24 FE مع مجموعة واسعة من هواتف أندرويد الأخرى التي تُباع بالنطاق السعري نفسه وتقدم مزايا مميزة، مثل: هاتف جوجل Pixel 8a الذي أطلقته الشركة قبل بضعة أشهر، ويأتي كلا الهاتفين بأحجام متقاربة، ويدعمان مجموعة واسعة من مزايا الذكاء الاصطناعي.

ولتتعرف جميع المواصفات والمزايا التي يتمتع بها كلا الهاتفين، سنقدم فيما يلي مقارنة بين هاتفي Galaxy S24 FE و Google Pixel 8a:

التصميم والشاشة:

يأتي هاتف سامسونج Galaxy S24 FE الجديد بتصميم مشابه لتصميم هاتف Galaxy S24 الرائد، وأما هاتف جوجل Pixel 8a فيأتي بتصميم أنيق قريب جدًا من تصميم هاتف Pixel 8 الرائد.

يضم كلا الهاتفين إطارات مصنوعة من الألمنيوم، لكن هاتف Galaxy S24 FE أكثر متانة من هاتف جوجل؛ إذ يدعم مقاومة الماء والغبار وفقًا لمعيار IP68، وأما هاتف جوجل فيدعم مقاومة الماء والغبار وفقًا لمعيار IP67، وفيما يتعلق بالألوان، يتوفر هاتف جوجل بأربعة ألوان، هي: الأسود والأبيض، والأخضر والأزرق، وأما هاتف سامسونج فيتوفر بخمسة ألوان، هي: الأزرق، والأسود، والرمادي، والأخضر والأصفر.

يمتاز هاتف Galaxy S24 FE بأنه أنحف وأطول من هاتف Pixel 8a لكنه أثقل منه؛ إذ يبلغ طول هاتف سامسونج 162 ملم، ويبلغ سُمكه 8 ملم، ويزن 213 جرامًا، وأما هاتف جوجل فيبلغ طوله 152.1 ملم، ويبلغ سُمكه 8.9 ملم، ويزن 188 جرامًا.

وفيما يتعلق بالشاشة يضم هاتف Pixel 8a شاشة بمقاس قدره 6.1 بوصات، وهي أصغر من شاشة Galaxy S24 FE التي تأتي من نوع (Dynamic AMOLED 2X) ويبلغ مقاسها 6.7 بوصات، كما تمتاز شاشة هاتف Pixel 8a بسطوع مرتفع يصل إلى 2000 شمعة في المتر المربع، وتبلغ دقتها 1080 × 2400 بكسل، وتتفوق بذلك على شاشة هاتف سامسونج التي تمتاز بدقة تبلغ 2340 × 1080 بكسلًا وبسطوع يصل إلى 1900 شمعة في المتر المربع.

المعالج والأداء:

يعمل هاتف Galaxy S24 FE بمعالج Exynos 2400e الذي يحتوي على عشر نويات، والمُصنع بتقنية تبلغ 4 نانومتر، وهو إصدار أقل سرعة قليلًا من معالج Exynos 2400 الذي يعمل به هاتف Galaxy S24 الرائد. وأما هاتف جوجل Pixel 8a فيعمل بمعالج Google Tensor G3 الذي يحتوي على تسع نَوَيات، والمصنع بتقنية قدرها 4 نانومتر.

يمتاز معالج Google Tensor G3 الذي يعمل به هاتف جوجل بدعمه مجموعة كبيرة من مزايا الذكاء الاصطناعي؛ مما يعزز تجربة استخدام Pixel 8a، وأبرزها: مزية البحث Circle to Search، ومزية الترجمة المباشرة (Live Translate) التي توفر ترجمة لحظيًا لمجموعة متنوعة من اللغات المختلفة، ويمكن لهذه المزية ترجمة النصوص والأصوات ويمكن الوصول إليها عبر Google Lens و Live Caption وبعض تطبيقات الدردشة.

يتضمن هاتف Galaxy S24 FE أيضًا مزايا الذكاء الاصطناعي نفسها المتوفرة في هواتف Galaxy S24 الرائدة، مثل: مزية Circle to Search للبحث السريع عن العناصر المختلفة، وهناك أيضًا وضع المترجم لترجمة المحادثات الشخصية والمحاضرات والعروض التقديمية، ويمكن استخدامه حتى في وضع عدم الاتصال بالإنترنت. وباستخدام مزية الترجمة المباشرة Live Translate، يمكنك ترجمة المكالمات الهاتفية لحظيًا.

وفيما يتعلق بمزايا الإنتاجية، هناك مزية Composer التي تولّد نصًا مقترحًا بناءً على الكلمات الرئيسية في رسائل البريد الإلكتروني وتطبيقات الدردشة المدعومة. ومن ناحية أخرى، تساعدك مزية Note Assist في أثناء تدوين الملاحظات من خلال أتمتة التنسيق والترجمة، وحتى نسخ وتلخيص التسجيلات الصوتية.

وبنحو عام، يمتاز كلا الهاتفين بالأداء السريع، ويمكن استخدامهما لتعدد المهام، واللعب بألعاب الفيديو، وممارسة المهام اليومية، كالدردشة وتصفح تطبيقات التواصل الاجتماعي، وتصفح الويب.

وفيما يتعلق بذاكرة الوصول العشوائي وذاكرة التخزين الداخلية، يتوفر كلا الهاتفين بخيار واحد من ذاكرة الوصول العشوائي بسعة قدرها 8 جيجابايت، ويتوفر هاتف Pixel 8a بخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية، هما: 128 أو 256 جيجابايت، وأما هاتف Galaxy S24 FE فيتوفر بثلاثة خيارات، هي: 128، أو 256، أو 512 جيجابايت.

الكاميرا:

يضم هاتف Galaxy S24 FE كاميرا خلفية ثلاثية العدسات تأتي العدسة الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/1.8، والثانية بدقة قدرها 8 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/2.4، والثالثة بدقة قدرها 12 ميجابكسل وبفتحة عدسة تبلغ f/2.2.

وأما الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة قدرها 10 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/2.4، ويمكن للكاميرات الخلفية والأمامية تسجيل مقاطع الفيديو بدقة قدرها 4k.

وأما هاتف Pixel 8a فيضم كاميرا خلفية ثنائية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 64 ميجابكسل وبفتحة عدسة تبلغ f/1.9، والعدسة الثانية بدقة قدرها 13 ميجابكسل وبفتحة عدسة تبلغ f/2.2. وأما الكاميرا الأمامية فتبلغ دقتها 13 ميجابكسل، ويمكن للكاميرات الخلفية والأمامية تسجيل مقاطع الفيديو بدقة قدرها 4k.

يتميز نظام الكاميرا في هاتف سامسونج Galaxy S24 FE بوجود محرك ProVisual وهو محرك مدعوم بالذكاء الاصطناعي تقول الشركة إنه يساعد في تحسين جودة الصور ومقاطع الفيديو عند التصوير في الإضاءة المنخفضة وتفعيل وضع التصوير الليلي. كما يساعد في تحسين جودة الصورة عند استخدام التكبير الرقمي.

هناك أيضًا محرك Object-Aware Engine الذي يتعرف المشاهد التي تحاول التقاط صورة لها ويحسن الألوان تلقائيًا حتى تحصل على صور ومقاطع فيديو ذات ألوان طبيعية. وتوجد أيضًا أدوات تحرير صور متقدمة مثل:

Photo Assist التي تساعد في تحسين الصور بعد التقاطها.

Generative Edit لتحريك أو إزالة العناصر من الخلفية.

Portrait Studio تسمح بتطبيق تأثيرات مختلفة على الصور، لتحويلها إلى رسوم متحركة أو قصص مصورة أو رسومات بالألوان المائية.

Edit Suggestion، تسمح بإزالة العيوب من الصور مثل الانعكاسات.

يحتوي هاتف Google Pixel 8a أيضًا على مجموعة من مزايا تحرير الصور المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مثل:

Magic Editor لتحريك العناصر أو تغيير حجمها واستخدام خلفيات مجهزة سابقًا.

Best Take لاختيار أفضل اللقطات من عدة صور جماعية وإنشاء صورة يظهر فيها الجميع بأفضل حال.

Magic Eraser لإزالة العناصر غير المرغوب فيها من الصورة.

Photo Unblur لتعزيز الوضوح في الصور الضبابية.

Real Tone للحصول على درجات لون بشرة حقيقة.

البطارية والشحن:

يحتوي هاتف Galaxy S24 FE على بطارية تبلغ سعتها 4700 ميلّي أمبير في الساعة. وأما هاتف Pixel 8a فيحتوي على بطارية أصغر قليلًا وتبلغ سعتها 4492 ميلّي أمبير في الساعة.

يدعم هاتف جوجل الشحن السلكي بقدرة تبلغ 18 واطًا، وأما هاتف Galaxy S24 FE فيدعم الشحن السلكي بقدرة تبلغ 25 واطًا، وتصل نسبة الشحن إلى 50% خلال نصف ساعة. كما يدعم هاتف سامسونج الشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 15 واطًا، ويتفوق بذلك على هاتف جوجل الذي يدعم الشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 7.5 واط.

السعر:

يُباع هاتف Galaxy S24 FE بسعر يبدأ من 650 دولارًا، ويُباع هاتف جوجل Pixel 8a الجديد بسعر يبدأ من 499 دولارًا.

إليك المواصفات الكاملة لهاتفي Galaxy S24 FE و Pixel 8a:

المواصفات Galaxy S24 FE Google Pixel 8a المعالج معالج سامسونج Exynos 2400e الذي يحتوي على عشر نويات، والمُصنع بتقنية تبلغ 4 نانومتر. معالج (Tensor G3) من جوجل الذي يحتوي على تسع نَوَيات، والمصنع بتقنية قدرها 4 نانومتر. الشاشة من نوع (Dynamic AMOLED 2X) بقياس قدره 6.7 بوصات. من نوع (OLED)، بقياس قدره 6.1 بوصات. خيارات مساحة التخزين الداخلية 128، أو 256، أو 512 جيجابايت. 128 أو 256 جيجابايت. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 8 جيجابايت. 8 جيجابايت. دعم بطاقة microSD لا يدعم. لا يدعم. الكاميرا الخلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 8 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 12 ميجابكسل. ثُنائية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 64 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 13 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية أحادية العدسة بدقة قدرها 10 ميجابكسل. أحادية العدسة بدقة قدرها 13 ميجابكسل. الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، شبكات الواي فاي 6e، وتقنية البلوتوث 5.3، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات الواي فاي 6e، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC)، وتقنية البلوتوث 5.3. منفذ السماعات 3.5 ملم لا يدعم لا يدعم. نظام التشغيل أندرويد 14. أندرويد 14. البطارية 4700 ميلّي أمبير في الساعة. 4492 ميلّي أمبير في الساعة. الألوان الأسود، والرمادي، والأزرق، والأصفر، والأخضر. الأبيض، والأسود، والأزرق، والأخضر. الوزن 213 جرامًا. 188 جرامًا. السعر يبدأ من 650 دولارًا . يبدأ من 499 دولارًا .