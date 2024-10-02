مايكروسوفت تطلق حزمة Office 2024 للمستهلكين

أعلنت شركة مايكروسوفت اليوم إطلاق حزمة التطبيقات المكتبية الجديدة Office 2024 للمستهلكين بسعر يبدأ من 150 دولارًا أمريكيًا للإصدار الخاص بالطلاب والمنازل (Home & Student)، و 250 دولارًا أمريكيًا للإصدار الخاص بالمنازل والأعمال (Home & Business)، وذلك عبر متجرها الرسمي.

وتأتي هذه الحزمة كخيار شراء دائم، إذ إنها تُشترى مرةً واحدة، ولا تتطلب اشتراكًا دوريًا مثل خدمة Microsoft 365، ويستهدف هذا الإصدار المستهلكين الذين لا يرغبون في دفع الاشتراكات الدورية.

وتتضمن حزمة Office 2024 العديد من المزايا المحدثة والمستوحاة من Microsoft 365، إذ تأتي بتصميم جديد يتماشى مع واجهة ويندوز 11، ودعم تنسيق المستندات المفتوحة (OpenDocument Format 1.4)، بالإضافة إلى تحسينات في مزايا الوصول، ودعم الصور الديناميكية والرسوم البيانية في Excel، وتحسينات في استرجاع المستندات في Word، وأدوات رسم جديدة في OneNote، ودعم التعليقات المصاحبة في باوربوينت، وتحسينات في البحث داخل برنامج البريد الإلكتروني Outlook.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا هو الإصدار الأول من الحزمة الذي يُطلق دون برنامج Publisher، الذي أوقفته مايكروسوفت في وقت سابق من هذا العام.

وتتطلب حزمة Office 2024 وجود نظام تشغيل ويندوز 10 أو 11، أو أحدث إصدارات نظام ماك macOS مثل Sequoia أو Sonoma أو Ventura، إلى جانب الاتصال بالإنترنت وحساب مايكروسوفت نشط عند التثبيت.

وفيما يتعلق بالفارق بين الإصدارات المختلفة، فإن النسخة الأغلى ثمنًا تتيح استخدام برنامج البريد الإلكتروني Outlook، وتمنح حقوق استخدام التطبيقات لأغراض تجارية.

وعند شراء حزمة Office 2024، فإن المستهلكين سوف يحصلون على التحديثات الأمنية والإصلاحات والتحسينات لمدة قدرها خمس سنوات، وتحديدًا حتى 9 أكتوبر 2029.

وكانت مايكروسوفت قد أطلقت حزمة البرامج المكتبية Office LTSC 2024 المخصصة لعملائها من الشركات والحكومات في شهر سبتمبر الماضي.