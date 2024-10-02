مايكروسوفت تضيف مزايا ذكاء اصطناعي جديدة إلى تطبيقي الصور والرسّام

أعلنت شركة مايكروسوفت إضافة مزايا جديدة معتمدة على الذكاء الاصطناعي إلى تطبيقي الرسّام Paint والصور Photos في الأجهزة الحديثة المطروحة ضمن مبادرة Copilot Plus.

وتوفر تلك المزايا الجديدة للمستخدمين خيارات متقدمة لتحرير الصور دون الحاجة إلى الاعتماد على برامج معقّدة نسبيًا مثل Adobe Photoshop.

وتشمل المزايا الجديدة ميزة الملء التوليدي Generative Fill والمسح التوليدي Generative Erase، وهما ميزتان مستوحاتان بنحو كبير من مزايا مشابهة في فوتوشوب.

وستسمح هذه الأدوات للمستخدمين بإضافة العناصر أو إزالتها في الصور بدقة، باستخدام فرشاة يمكن تعديل حجمها، ويمكن للمستخدمين فقط تحديد أجزاء معينة من الصورة لتحريرها.

وتمكّن ميزة المسح التوليدي Generative Erase المستخدمين من إزالة العناصر غير المرغوبة أو العناصر المُشتِتة مثل العناصر الموجودة في الخلفية، وهي ميزة مشابهة لأداة Magic Eraser المتاحة في هواتف جوجل بكسل.

وتتيح خاصية الملء التوليدي Generative Fill إضافة عناصر جديدة مُولّدة بالذكاء الاصطناعي بناءً على وصف نصي، وتحديد موضعها بدقة في الصورة.

وتأتي هذه المزايا الجديدة استكمالًا لأداة Cocreator التي أُطلقت في وقت سابق من هذا العام، والتي تعتمد على مزج الأوامر النصية مع الرسومات لتوليد الصور، وكذلك ميزة إزالة الخلفية وتعديل الصور بالطبقات في برنامج الرسّام.

ووفقًا لمايكروسوفت، فإنها حدّثت النموذج المعتمد على تقنية الانتشار لتحسين جودة إنتاج الصور وسرعته، مع تضمين آليات رقابة مدمجة لمنع إساءة الاستخدام.

وبالإضافة إلى ذلك، حصل تطبيق الصور Photos على ميزة جديدة تُدعى الدقة الفائقة Super-Resolution، وهي تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين دقة الصور الضبابية المشوشة أو الصور ذات البكسلات المتناثرة، ويمكنها رفع دقة الصور حتى 8 مرات مقارنةً بدقتها الأصلية، مع ضبط مستوى التحسين باستخدام شريط تمرير.