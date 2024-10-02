مايكروسوفت تؤكد إيقاف إنتاج نظارات HoloLens 2

أكّدت شركة مايكروسوفت إيقاف إنتاج نظارات الواقع المختلط HoloLens 2، مشيرة في بيانٍ لها إلى أن العملاء الراغبين في الحصول على هذا الجهاز يجب أن يقدموا طلباتهم في أقرب وقت ممكن قبل نفاد المخزون.

ويعني ذلك أن الشركة لم تعد تصنّع نظارات HoloLens من الجيل الأول أو الثاني، ولا توجد إشارات على تطوير إصدار لاحق جديد لها.

ومع أن مايكروسوفت قد أوقفت الإنتاج، ستستمر الشركة بدعم نظارات HoloLens 2 بالتحديثات والترقيعات الأمنية لمدة قدرها أربع سنوات إضافية حتى عام 2028.

وكانت مايكروسوفت قد أعلنت نظارات HoloLens 2 قبل أكثر من خمس سنوات مطلع عام 2019 خلال مؤتمر MWC في برشلونة بإسبانيا، وقد أطلقتها الشركة نهاية العام نفسه.

ومثل نظارات Vision Pro من آبل، يبلغ سعر نظارات HoloLens من مايكروسوفت 3500 دولارٍ أمريكي، وهي تعمل بنظام Windows 10 Holographic المخصص لها والمدعوم بمعالج Snapdragon 850.

وقد حسّنت مايكروسوفت مجال الرؤية في الجيل الثاني من النظارات، وجعلت الجهاز أكثر راحة في الاستخدام، ورفعت بنحو كبير أداء وحدة المعالجة الهولوجرافية (HPU) لتحقيق استقرار أفضل في الصورة، مع تقديم مزايا جديدة.

وقد أكّدت مايكروسوفت لموقع UploadVR أنها “ملتزمة بالكامل” بشراكتها مع الجيش الأمريكي الذي يعتمد على تلك النظارات في بعض قطاعاته، ويأتي هذا التأكيد استكمالًا لبيان الشركة الصادر نهاية العام الماضي عندما أوقفت منصة Windows Mixed Reality، وأيضًا بعد إعلان تسريح الموظفين في قسم الواقع المختلط منتصف العام الجاري.

وكانت هناك شائعات تدور حول اعتزام مايكروسوفت إطلاق الجيل الثالث من نظارات HoloLens مع تحسينات ملحوظة في المواصفات الفنية، ولكن يُقال إن هذه الخطط قد أُلغيت بسبب “ارتباك وعدم وضوح إستراتيجي” داخل الشركة.