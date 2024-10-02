لينوفو تكشف عن حاسوبها الجديد Lenovo Chromebook Duet 11

كشفت شركة لينوفو عن حاسوبها الجديد Lenovo Chromebook Duet 11 من فئة كروم بوك بلس، الذي يأتي بتصميم مألوف يشبه الإصدارات السابقة، إذ إن الجهاز يمكن أن يعمل كحاسوب محمول أو جهاز لوحي.

ويأتي جهاز Lenovo Chromebook Duet 11 بشاشة مسطحة، مع بعض التغييرات في التصميم مثل استغناء لينوفو عن الكاميرا الخلفية الدائرية البارزة وتحويلها إلى وحدة كاميرا مستطيلة، كما غيرت الشركة التصميم الثنائي الألوان الذي ميّز الأجيال السابقة، وأضافت منفذًا جديدًا لسماعات الرأس (3.5 ملم) لم يكن موجودًا من قبل.

ومن ناحية المواصفات، يأتي الجهاز بشاشة LCD قابلة للمس قياسها 11 إنشًا بدقة قدرها 1920 × 1200 بكسل وسطوع يصل إلى 400 شمعة، وزجاج حماية من نوع Gorilla Glass 3. ويعمل الجهاز بمعالج Kompanio 838 من ميدياتيك الذي يأتي بديلًا لمعالج Snapdragon 7c Gen 2 الموجود في الإصدار السابق Chromebook Duet 3.

ومن الجدير بالذكر أن معالج Kompanio 838 هو معالج ثماني النواة مبني بتقنية تصنيع قدرها 6 نانومتر، ويحتوي على نواتين من نوع Cortex-A78، ويتميز أيضًا بوحدة معالجة عصبية NPU 650 مخصصة لمهام الذكاء الاصطناعي، مع ذاكرة عشوائية يصل حجمها إلى 8 جيجابايت ومساحة تخزين تصل إلى 128 جيجابايت، ويدعم الجهاز الاتصال بشاشات بدقة قدرها 4K، والاتصال بشبكات الواي فاي Wi-Fi 6E.

ويحتوي الجهاز على كاميرا أمامية بدقة قدرها 5 ميجابكسل، وأخرى خلفية بدقة قدرها 8 ميجابكسل. ومع ذلك، قد تكون جودة الصور أفضل بفضل معالج الصور الجديد في معالج Kompanio 838. ولم تُحدد سعة البطارية، لكن لينوفو تشير إلى أن عمر البطارية قد يصل إلى 12 ساعة.

ويدعم Lenovo Chromebook Duet 11 الإدخال باللمس، وكذلك القلم الإلكتروني الذي يُباع بنحو منفصل، وقد أعلنت الشركة أيضًا أن تطبيق تدوين الملاحظات الشهير Goodnotes طوّر ليتوافق مع هذا الجهاز وغيره من أجهزة كروم بوك التي تدعم القلم الإلكتروني، كما يضم الجهاز العديد من مزايا الذكاء الاصطناعي من جوجل.

وسيُطلق جهاز Lenovo Chromebook Duet 11 في الأسواق بسعر قدره 400 يورو في الأسواق الأوروبية، و 340 دولارًا في الولايات المتحدة.