سوني تكشف عن سماعات لاسلكية جديدة من سلسلة LinkBuds

أعلنت شركة سوني رسميًا سماعاتها اللاسلكية الجديدة LinkBuds Fit و LinkBuds Open.

وأوضحت الشركة أن هذه السماعات تتميز بتحسينات في قابلية الارتداء، وقد تحقق ذلك بنحو رئيسي من خلال تصميم جديد للذراعين، إذ أطلقت عليهما الشركة اسم “الدعامات الهوائية”، التي تقلل من نقاط الضغط، وتجعل السماعات اللاسلكية أكثر راحة عند الارتداء.

وتشبه سماعات LinkBuds Open الجديدة تصميم أول سماعات قدمتها سوني ضمن هذه السلسلة، إذ كانت تعتمد على تصميم “الحلقة المفتوحة” للسماح بدخول الضوضاء المحيطة من أجل تعزيز الوعي بالبيئة المحيطة. ومع أن السماعات الجديدة أصغر حجمًا، لكنها تحتوي على محرك جديد حجمه 11 ملم.

وتقول سوني إن هذا المحرك يوفر أداءً معززًا لصوت الجهير (الـ Bass) وهو أعلى صوتًا من النسخة السابقة. ومن الإضافات الجديدة في سماعات LinkBuds Open دعم التحكم الصوتي الذي لا يتطلب أي مساعد ذكي، إذ تُعالج الأوامر داخل السماعة نفسها، مما يسمح للمستخدمين بتخطي المقاطع أو تغيير مستوى الصوت باستخدام الأوامر الصوتية.

وأما سماعات LinkBuds Fit، فهي تُعد نسخة مطورة من سماعات LinkBuds S التي أصدرتها سوني في عام 2022. وتتميز السماعات الجديدة بكونها أخف وزنًا وأصغر حجمًا من سابقتها، لكن الحجم الأصغر أثر سلبًا في عمر البطارية، إذ تقدم وقت تشغيل يصل إلى 5.5 ساعات فقط، مقارنة بـ 6 ساعات في النسخة السابقة.

ومن ناحية أخرى، يمكن لسماعات LinkBuds Fit أن تقدم ما يصل إلى 21 ساعة من عمر البطارية عند استخدام علبة الشحن، وهو تحسّن مقبول إجمالًا مقارنة بالنسخة السابقة، ويدعم هذا الإصدار من السماعات تقنية الإلغاء النشط للضوضاء ANC.

وتتميز سماعات LinkBuds Fit بمحرك Dynamic Driver X من الفئة المتميزة، مما يعد بأداء صوتي فائق، كما تدعم هذه السماعات أيضًا التحكم الصوتي المدمج المعتمد على معالجة الأوامر الصوتية في السماعة نفسها.

ومن أبرز مزايا السماعات الجديدة أنها تحتوي على معالج V2، وهو المعالج نفسه الموجود في السماعات الرائدة من سوني WF-1000XM5.

وفيما يتعلق بالأسعار، فإن سماعات LinkBuds Fit تأتي بسعر قدره 200 دولارٍ أمريكي، وهو أيضًا سعر سماعات LinkBuds Open.

وتتوفر سماعات Open بلونين، هما الأسود والأبيض، في حين تأتي سماعات Fit بثلاثة ألوان، وهي الأسود والأبيض والبنفسجي، وتطرح سوني السماعتين حاليًا للحجز الأولي.