جارمين تعلن ساعتها الذكية الجديدة Lily 2 Active

أعلنت شركة جارمين ساعتها الذكية الجديدة Garmin Lily 2 Active التي تُعد نُسخة مُحسّنة من ساعة Lily 2 التي صدرت في وقتٍ سابق من العام الجاري، وهي تجلب مزايا أساسية وخيارات جديدة.

وتأتي الساعة الجديدة Garmin Lily 2 Active داعمةً لنظام تتبع المواقع GPS مع تصميم مختلف، وهي تحتفظ بالشكل الأنيق المميز للإصدار السابق، ولها هيكل معدني مختلف قليلًا.

وأما أبرز فرق فهو إضافة زرين فعليين في الجانب، وتتوفر ساعة Lily 2 Active بثلاثة ألوان، وهي الذهبي والأخضر والفضي، مع أسورة مصنوعة من السيليكون.

وتُعد الساعة أصغر ساعة ذكية من جارمين تحتوي على نظام GPS مدمج (يشمل GLONASS و Galileo و Beidou).

وبفضل هذه الميزة، يمكن للساعة تتبع الأنشطة الخارجية مثل الجري والمشي وركوب الدراجات بدقة، دون الحاجة إلى الاعتماد على الهاتف.

وتساعد إضافة الأزرار الفعلية المستخدمين في بدء النشاط أو إيقافه والتبديل بين الشاشات بسهولة، وهو ما يُعد ميزة مفيدة في حال صعوبة التعامل مع شاشة اللمس عند تعرّق اليدين.

وتؤكد جارمين أن ساعة Lily 2 Active تدعم أنشطة رياضية جديدة مثل التنس والجولف.

وبالإضافة إلى مزايا الصحة واللياقة البدنية التقليدية، تقدّم الساعة مزايا مدرب النوم وتمارين التأمل وميزة Health Snapshot، التي تسمح للمستخدمين بتسجيل جلسة لمدة قدرها دقيقتان لرصد معدل ضربات القلب ومستويات الأكسجين والتنفس، كما تحتوي الساعة على بوصلة مدمجة.

ومن التحسينات الكبيرة التي تقدمها الساعة تحسين عمر البطارية بنحو ملحوظ، إذ تدوم البطارية حتى تسعة أيام مقارنةً بخمسة أيام في Lily 2، لكن في حال تشغيل الـ GPS، يمكن أن تعمل الساعة لمدة تصل إلى 9 ساعات.

وتأتي ساعة Garmin Lily 2 Active بسعر قدره 300 دولارٍ أمريكي، أي بزيادة قدرها 50 دولارًا أمريكيًا مقارنةً بساعة Lily 2، وهي متاحة للشراء عبر موقع جارمين ومتجر أمازون.