المزايا الجديدة في تطبيق التذكيرات في iOS 18 وكيفية استخدامها

يُعد نظام التشغيل iOS 18 من أكبر التحديثات البرمجية لهواتف آيفون وتُعد مزايا Apple Intelligence القادمة من أبرز المزايا في هذا التحديث، ولكن هناك أيضًا أدوات تخصيص جديدة قوية وتغييرات كبيرة في التطبيقات التي تستخدمها يوميًا، مثل: تطبيق الصور والرسائل والملاحظات، ومن تطبيقات الإنتاجية التي حصلت على مزايا وتحسينات متعددة في نظام التشغيل iOS 18 تطبيق التذكيرات (Reminders).

إليك أهم المزايا الجديدة في تطبيق التذكيرات التي يمكنك تجربتها في هاتف آيفون بعد التحديث إلى نظام iOS 18:

1- إمكانية إنشاء التذكيرات وإدارتها في تطبيق التقويم:

من أكبر التغييرات التي طرأت على تطبيق التذكيرات هذا العام إمكانية إنشاء التذكيرات وإدارتها داخل تطبيق التقويم (Calendar).

ويساعد الجمع بين أحداث التقويم والتذكيرات في تطبيق واحد في تسهيل الحصول على نظرة عامة على مهامك اليومية، ومع أنك لن تحصل على جميع مزايا تطبيق التذكيرات داخل تطبيق التقويم، فإن دمج مهامك المضافة إلى تطبيق التذكيرات في جدولك اليومي سيوفر لك الكثير من الوقت ويُسهل تتبع جميع المهام من مكان واحد.

لإنشاء تذكير جديد من داخل التقويم، انقر فوق رمز (+)، ثم اختر (تذكير) Reminder بدلًا من (حدث) Event، ثم أدخل التفاصيل المهمة تمامًا كما تفعل في تطبيق التذكيرات.

2- إظهار المهام الفرعية داخل القوائم الذكية:

يتضمن تطبيق التذكيرات مجموعة من القوائم الذكية مثل: قائمة اليوم (Today)، والمجدولة (Scheduled)، وفي نظام التشغيل iOS 18 أصبحت هذه القوائم الذكية تدعم عرض المهام الفرعية. ففي السابق، إذا أضفت مهام فرعية إلى هذه القوائم، فلن تتمكن من رؤيتها مباشرة من داخل القائمة.

في نظام التشغيل iOS 17، إذا كانت لديك مهمة داخل قائمة (اليوم) تتضمن ثلاث مهام فرعية، فلن ترى هذه المهام الفرعية، وسترى فقط تنبيه يشير إلى أن هذه القائمة تتضمن مهام فرعية. وإذا كنت تريد مزيدًا من التفاصيل، فسيتعين عليك النقر فوق زر (i)، ثم التمرير إلى الأسفل والنقر فوق المهام الفرعية.

لكن في نظام التشغيل iOS 18، يمكنك عرض جميع المهام الفرعية مرة واحدة داخل القائمة في تسلسل منظم سواء كانت القائمة داخل قسم (اليوم) Today أو (المجدولة) Scheduled، فستتمكن من رؤية جميع المهام الفرعية بسرعة، وما عليك سوى النقر فوق كلمة (Subtasks) الزرقاء في الجهة السفلية من المهمة الرئيسية، وستنتقل مباشرة إلى قائمة المهام الفرعية.

إمكانية إعادة ترتيب قائمة اليوم:

التحديث الثاني الملحوظ للقوائم الذكية Smart Lists في iOS 18 أنه يمكنك إعادة ترتيب الأقسام المختلفة لقائمة اليوم. افتراضيًا، تنظم قائمة (اليوم) Today التذكيرات بالترتيب التالي:

التذكيرات الفائتة (Overdue).

التذكيرات المصنفة ضمن فئة All-Day.

التذكيرات المحددة بوقت والمصنفة ضمن فئة Morning و Afternoon و Evening.

وفي iOS 18، يمكنك إعادة ترتيب هذه الأقسام الثلاثة المختلفة لعرضها بالطريقة التي تناسبك، وذلك بالانتقال إلى قائمة (اليوم)، ثم النقر فوق الزر الثلاثي النقاط في الزاوية اليمنى العلوية، ثم اختيار (تحرير الأقسام) Edit Sections، ثم يمكنك سحب الأقسام لترتيبها بالطريقة المناسبة لك.

3- إجراءات جديدة خاصة بالتذكيرات في تطبيق الاختصارات:

أضافت آبل بعض الإجراءات الجديدة الخاصة بتطبيق التذكيرات إلى تطبيق (الاختصارات) Shortcuts في iOS 18 لأتمتة بعض المهام، وتشمل الاختصارات الجديدة: إظهار أو إخفاء التذكيرات المكتملة (show/hide completed reminders)، وإظهار أو إخفاء قائمة ذكية معينة (show/hide a given Smart List).

4- قائمة المحذوفات آخرًا:

في الكثير من الأحيان قد نحذف تذكير ثم نرغب في استعادته، ولحل هذه المشكلة أضافت آبل إلى تطبيق التذكيرات قسم جديد للمحذوفات آخرًا.

وعلى غرار الطريقة التي تتعامل بها تطبيقات مثل: الملاحظات (Notes) والصور (Photos) مع العناصر المحذوفة ستظل التذكيرات المحذوفة متاحة لمدة تبلغ 30 يومًا في قسم العناصر المحذوفة آخرًا (Recently Deleted) قبل إزالتها نهائيًا.

سترى قائمة جديدة تُسمى (المحذوفة آخرًا) Recently Deleted ضمن قسم (قوائمي) My Lists، ولإعادة تذكيز مهم حذفته بالخطأ، انقر فوق الدائرة الموجودة بجانبه، ثم اضغط على زر (استرداد) Recover.

5- مزايا الذكاء الاصطناعي ستصل قريبًا إلى تطبيق التذكيرات:

ستصل إلى تطبيق التذكيرات مجموعة من مزايا Apple Intelligence التي ستصل إلى هواتف آيفون في التحديثات القادمة من نظام iOS 18. ومن أبرز هذه المزايا: المساعد الصوتي سيري المحسن الذي سيكون قادرًا على إنشاء تذكيرات بعد فهم عميق لما يظهر على الشاشة.

ففي السابق، كان لدى مساعد آبل قدرة محدودة على فهم عبارة “ذكرني بهذا” ويمكنه في بعض الأحيان، فهم ما يظهر على الشاشة وإنشاء تذكير مناسب. على سبيل المثال: في iOS 17، تعمل هذه المزية عند عرض رسالة بريد إلكتروني على الشاشة، وبعد قول ذكرني بهذا يمكن لسيري إنشاء تذكير يرتبط بهذه الرسالة.

في التحديثات القادمة لنظام iOS 18، سيتمكن سيري من تقديم هذا النوع من المزايا بوعي أكبر من أي وقت مضى؛ إذ سيفهم سيري محتويات البريد الإلكتروني، مثل: أي معلومات عن الرحلة أو معلومات الاتصال أو معلومات حدث تجب إضافته إلى التقويم أو شيء مماثل. وستتمكن من قول “أضف هذا التذكير” وسيتمكن سيري من القيام بذلك، دون الحاجة إلى تعليمات أخرى.